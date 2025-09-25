El final de Alien Planeta Tierra, explicado: ¿Qué les espera a Wendy, Kavalier y los monstruos en la temporada 2?

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Con el estreno de su octavo y último episodio, la primera temporada de Alien: Planeta Tierra ha llegado a su fin, si bien ha dejado todo preparado para una más que posible segunda tanda de capítulos que, por el momento, no ha sido oficialmente confirmada. Lejos de ofrecer un desenlace cerrado, la ficción de Noah Hawley concluye estableciendo un nuevo e impredecible 'statu quo' en la isla de Nunca Jamás, cuartel general y lugar de experimentación de la corporación Prodigy, que es de esperar que la serie siga explorando.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El octavo episodio de Alien: Planeta Tierra, titulado Los verdaderos monstruos, comienza con Wendy/Marcy y el resto de híbridos, los llamados niños perdidos, encerrados a raíz de sus anteriores actos de rebelión (Wendy y Conejo trataron de escapar junto a Joe, mientras que Smee y Zorrillo arrastraron el cuerpo de Arthur con el abrazacaras aún sujeto por media isla). En una celda separada se encuentran además Joe, el hermano de Wendy y Morrow, el cyborg jefe de seguridad de USCSS Maginot, la nave de Weyland-Yutani que se estrelló al arranque de la serie.

No obstante, los híbridos, cada vez más desencantados con los adultos que tratan de controlarles y vulnerables por su constante crisis de identidad, acaban uniendo fuerzas como un equipo. Wendy, que ya había demostrado en anteriores episodios su prodigioso control sobre la tecnología, empieza a manipular las instalaciones para desatar el caos e incluso hace acudir a su letal mascota, el xenomorfo.

Basta un simple movimiento de mano por parte de Wendy para que la puerta de la celda se abra ante un atónito Boy Kavalier y entonces los híbridos se separan, encargándose cada uno de dar caza a un adulto. Wendy llega a tiempo para salvar a su hermano del parásito ocular (que consigue escapar y habitar el cadáver de Arthur) y, a pesar de seguir algo enfadada con él, lo acepta como parte de su bando. Además, descubre que el hombre que siempre seguía a Boy no es más que un sintético, que creó para remplazar a su padre al que después asesinó, y que puede manejarlo a voluntad.

Por otro lado, Zorrillo y Smee se encargan de encontrar y atar a Morrow y Kirsh, ambos heridos tras un brutal enfrentamiento; Conejo va en busca de Sylvia y Rizos noquea a Rashidi justo después de que el único espécimen alienígena que quedaba por ver en acción, la planta carnívora, devore a Siberian.

El capítulo termina con los adultos encerrados en la misma celda que habían ocupado los híbridos, si bien ahora los papeles se han intercambiado. "El monstruo planta y el ojo se han ido, pero ellos no nos harán nada", expone Zorrillo. "Ahora mandamos", asegura Wendy cuando le preguntan qué hacer a continuación, observando a los dos xenomorfos que siguen sus órdenes y al grupo de cautivos.

¿CÓMO PREPARA LA TEMPORADA 2?

Aunque por el momento no se ha confirmado que habrá una segunda temporada de Alien: Planeta Tierra, su creador ha reiterado en numerosas ocasiones que el proyecto nació con idea de tener continuidad, algo que queda más que patente con el desenlace de la entrega.

Es de esperar que la segunda temporada siga explorando las capacidades sobrehumanas de los híbridos, así como las cuestiones éticas o filosóficas de su propia existencia. La nueva tanda de episodios podrá asimismo ahondar en el régimen instaurado por Wendy y sus niños perdidos en la isla, así como abordar las acciones que tome Weyland-Yutani (e incluso las otras tres grandes empresas) y revelar un poco más sobre el parásito ocular (ahora instalado en Arthur) y sus planes.