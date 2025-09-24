¿Habrá temporada 2 de Alien: Planeta Tierra?

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

La primera temporada de Alien: Planeta Tierra, la precuela de El octavo pasajero que sitúa la amenaza por primera vez de forma sostenida en la Tierra, acaba de finalizar su emisión en Disney+. Aunque FX no ha confirmado oficialmente la segunda entrega de una serie que ha sido aplaudida tanto por la crítica como por el público, su creador, Noah Hawley (Fargo), ha reiterado que el proyecto nació con idea de tener continuidad y que ya está moviendo ficha para que así sea.

"En el encargo, cuando hablé con FX, siempre hablamos de una serie de varias temporadas, y tengo una idea de hacia dónde va el viaje a largo plazo", revela Hawley en una entrevista con Entertainment Weekly, donde confirma que el enfoque de Alien: Planeta Tierra siempre fue ir más allá de la primera tanda de capítulos emitida. "Creo que es una historia enorme que explorar y desde luego estamos teniendo conversaciones al respecto", añade.

Las declaraciones del artífice del proyecto casan con los comentarios de John Landgraf, presidente de FX, que ya en 2024 se mostró "bastante optimista" con Alien: Planeta Tierra y "suponiendo que tendrá continuidad le hemos dicho a [Hawley] que queremos que escriba dos temporadas antes de regresar a una posible sexta temporada de Fargo".

No obstante, el creador de la serie explica que no puede dar ventanas de estreno porque "no sé necesariamente cuánto tardaré en llegar".

Hawley considera Planeta Tierra como un "viaje a largo plazo" porque, como ya comentó en julio en una entrevista con Variety, hay planes para alcanzar hasta cinco entregas: "La temporada 1 es la prueba de concepto, y si funciona comercialmente, la segunda consiste en construir un modelo sobre el que podamos imaginar hacer una tercera, cuarta y quinta".

Además, explicó en Evolution of Horror que su prioridad es que no haya grandes espacios de tiempo entre temporadas "para que no tengas que esperar tres, cuatro o cinco años para ver más".

Hawley también ha detallado que, aunque "el éxito de la serie a nivel global es muy alentador", una renovación iría motivada porque el equipo detrás del proyecto considera que hay potencial para continuar explorándolo: "FX es muy meticuloso en su proceso y creo que por eso han tenido tanto éxito, porque no invierten más de lo que una serie puede dar".

Alien: Planeta Tierra, la primera ficción televisiva de la legendaria franquicia creada por Ridley Scott en 1979, se ambienta en el año 2120, dos años antes de la película original. La historia transcurre en una Tierra distópica dominada por megacorporaciones, con especial foco en Weyland-Yutani y su rival Prodigy, donde tras el choque de una nave de investigación, un grupo heterogéneo de operativos se topan con nuevas formas de vida ligadas a los xenomorfos, mientras las megacorporaciones compiten por controlar el hallazgo.