The Last of Us: El genial agujero de guion creado por Eugene

The Last of Us: El genial agujero de guion creado por Eugene - MAX

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Las referencias a la cultura pop del mundo real en las ficciones son susceptibles de crear curiosos agujeros de guion y The Last of Us no se ha librado de ello. Así, algunos han hecho notar lo extraño que puede resultar el hecho de que el actor que da vida a Eugene en el sexto episodio de la segunda temporada de la serie sea un rostro que debiera resultar sobradamente conocido a Ellie (y no precisamente por ser el de un vecino de Jackson).

La ficción de Max deja ver el lado más friki de Ellie y, entre los muchos detalles que pueden apreciarse decorando su habitación del garaje, se encuentra un póster de Matrix. Si esto resulta problemático es porque, junto a los personajes de Keanu Reeves, Laurence Fishburne y Carrie-Anne Moss, el cartel incluye al de Joe Pantoliano... un actor que también tiene su propio papel en The Last of Us.

Pantoliano encarna a Eugene, un personaje cuya aparición en el capítulo 6 de la temporada 2 de la serie, aunque breve, resulta clave para la narrativa, ya que su asesinato constituye un punto de inflexión de la relación entre Joel y Ellie. Así, sin quererlo, The Last of Us dificulta la necesaria suspensión de incredulidad (por la cual un espectador deja de lado voluntariamente la realidad para disfrutar de la ficción) mostrando a la joven defendiendo a un hombre con un patente parecido a uno de los protagonistas de una de sus películas favoritas.

Cabe remarcar que el creador de la serie, Craig Mazin, no era ajeno al agujero de guion que podía causar el fichaje de dicho intérprete y, tal y como señala ComicBook, él mismo admitió en el podcast de la ficción que tenía pensado retirar el póster, algo que, como los espectadores habrán podido comprobar, finalmente no hizo.

De manera similar, Neil Druckmann era perfectamente consciente de que incluir Future Days originaría otro agujero de guion que no existía en el juego. La trama de la serie se ambienta diez años antes que la del material original, situando así el inicio del apocalipsis zombi en 2003 y haciendo imposible la existencia de la canción de Pearl Jam lanzada en 2013. A pesar de todo, y debido al profundo significado del tema, los showrunners decidieron conservarlo.