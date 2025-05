Tráiler del final de la temporada 2 de The Last of Us: Venganaza... O muerte

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

Tras el conmovedor sexto episodio, la la segunda temporada de The Last of Us se despedirá con un séptimo y último capítulo que promete más acción y emociones fuertes. Y es que, el deseo de venganza de Ellie hará que se vea envuelta, junto a sus compañeros, en la infernal guerra abierta entre los Lobos (WLF) y los Sefaritas (Scars).

De apenas medio minuto de duración, el tráiler del final de la segunda temporada, retoma la historia de Ellie (Bella Ramsey), Dina (Isabela Merced) y Jesse (Young Mazino) en el corazón de la Seattle postapocalíptica... y en plena guerra.

"Esas personas se matan entre ellas, se destripan. No voy a morir aquí. Esta no es nuestra guerra", avisa Jesse que quiere que Ellie rectifique y abandone su plan para cazar a Abby (Kaitlyn Dever) y vengar así la muerte de Joel.

Y es que los tres, junto a Tommy que también ha viajado hasta Seattle, están peligrosamente cerca de quedar atrapados en el fuego cruzado entre el Frente de Liberación de Washington y los Sefaritas. En este punto Ellie tendrá que elegir entre la seguiridad de sus amigos... o matar a Abby y culminar su ansiada vendetta.

Con una tercera temporada ya confirmada, la segunda tanda de episodios de The Last of Us llega a su fin el próximo domingo 25 de mayo, madrugada del lunes 26 en España, con el lanzamiento de su séptimo episodio.