La temporada 3 de The Last of Us, confirmada - MAX

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

Ya es oficial. The Last Of Us tendrá tercera temporada. A escasos días del lanzamiento del primer capítulo de la segunda entrega, HBO ha anunciado que la serie basada en el popular videojuego protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey ha sido renovada.

La tercera temporada de la ficción continuará adaptando los eventos del videojuego The Last of Us Parte II y será una extensión directa del arco narrativo iniciado en la segunda entrega.

Aunque el comunicado de la plataforma, recogido por CulturaOcio.com no da detalles sobre el inicio del rodaje o la posible fecha de estreno de esta temporada 3, según fuentes como Production Bulletin los nuevos capítuos ya estaría en preproducción y se espera que el rodaje comience en el verano de este mismo año.

"Nunca insistiré lo suficiente en lo orgullosa que está HBO del logro sobresaliente que creemos que es la segunda temporada de The Last of Us. Craig, Neil, Carolyn y toda la producción ejecutiva de la serie, su reparto y su equipo técnico han construido una secuela magistral y estamos entusiasmados de poder llevar la poderosa narrativa de Craig y Neil a una tercera temporada que sabemos que será igual de emotiva y extraordinaria", señaló Francesca Orsi, Executive Vice President, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films:

"Nos enfrentamos a la segunda temporada con el objetivo de crear algo de lo que pudiéramos estar orgullosos. El resultado final ha excedido todas las ambiciosas expectativas que teníamos", asegura Craig Mazin, creador, productor ejecutivo, guionista y director de la serie agradece a HBO su "colaboración constante" y ensalza "el impecable trabajo de nuestro inigualable equipo delante y detrás de la cámara". "¡Estamos deseando continuar la historia de The Last of Us en la temporada tres!", exclama.

"Poder ver The Last of Us convertido en una realidad de una forma tan bonita y fiel ha sido un hito en mi carrera y estoy agradecido a los fans por su entusiasta y abrumador apoyo", dice Neil Druckmann, creador, productor ejecutivo, guionista y director. "Buena parte de este éxito tengo que agradecérselo a mi colega Craig Mazin, nuestra colaboración con HBO y nuestro equipo en PlayStation Productions. En nombre de todos en Naughty Dog, nuestro elenco y nuestro equipo técnico, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Estamos entusiasmados de poder daros más The Last of Us", concluye.

LA TEMPORADA 2 DE TLOU, ESTRENO INMINENTE

Junto a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, completan el reparto de la nueva temporada Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. El nuevo reparto anunciado incluye a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Catherine O'Hara también forma parte del reparto como actriz invitada.

"Cinco años después de los acontecimientos de la primera temporada, Joel y Ellie se ven arrastrados a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás", reza la sinopsis oficial de los siete nuevos capítulos.