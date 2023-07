¿Filtrado el sanguinario villano de la temporada 4 de The Witcher?

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio) -

Henry Cavill está a punto de despedirse de manera definitiva de su papel como Geralt de Rivia en The Witcher, que estrena la Parte 2 de la tercera temporada este jueves 27 de julio. Pese a la salida del actor, Netflix no tiene intención de poner punto y final a la serie, y ya prepara su cuarta temporada con Liam Hemsworth. Una nueva entrega que podría tener villano.

La compañía pretende seguir explotando la franquicia todo lo posible tras el buen rédito que le ha dado hasta el momento. Así, la plataforma habría encontrado al nuevo antagonista al que Geralt y compañía deberán enfrentarse. Redanian Intelligence asegura que el actor Sharlto Copley ha fichado por The Witcher para el papel.

Según la fuente, el sudafricano habría sido elegido para interpretar a Leo Bonhart, un sanguinario y sádico cazarrecompensas. Esta información, por el momento, no está confirmada, si bien el reporte señala que Copley no solo ha fichado para la serie principal, sino también para el presunto spin-off The Rats, que aún no ha sido anunciado oficialmente.

Dada la llegada del intérprete a ambos proyectos, es posible que sí sea para dar vida a Leo Bonhart. Y es que, por un lado, en el material original el cazarrecompensas fue contratado por Stefan Skellen y por el Barón de Casadei para dar caza a Ciri, trama en la que actualmente se centra The Witcher. Pero, además, durante esa cacería, Bonhart mató a todos los miembros de los Ratas, la banda criminal a la que pertenecía la joven.

Después de asesinarlos, Bonhart les cortó la cabeza a todos ellos, dejando con vida únicamente a Ciri, a quien apresó y torturó durante un tiempo. El personaje aún no ha aparecido en la producción de Netflix, pero es posible que forme parte del futuro más inmediato de la franquicia a través de Copley.

El actor es principalmente reconocido por sus papeles en Distrito 9, en Elysium, en Old Boy o en Chappie, entre otras películas. En caso de llegar definitivamente a la saga The Witcher, su primera aparición sería en The Rats, que aún no tiene fecha de estreno, pero que no se espera para antes de 2024. Por el momento, los episodios finales de la temporada 3 de la serie central llegan a Netflix el 27 de julio.