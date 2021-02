Neill Blomkamp prepara la secuela de Distrito 9

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

Neill Blonkamp ha revelado que está preparando el guion de la secuela 'Distrito 9', cuyo título será 'Distrito 10'. Nominada a cuatro Premios Oscar, destacado los de mejor película y mejor guion adaptado, la primera película es considerada uno de los grandes éxitos en taquilla provenientes de Sudáfrica.

Ha sido en redes sociales donde Blomkamp ha hecho el anuncio. El director de 'Elysium' y 'Chappie' ha revelado que está preparando el guion de la secuela junto con el coguionista de la primera cinta, Terri Tatchell, y con Sharlto Copley, el actor protagonista de la primera entrega.

Estrenada en 2009, 'Distrito 9' fue un éxito rotundo de taquilla, logrando más de 210 millones de dólares en todo el mundo, frente a un presupuesto de 30 millones. Ambientada en Johannesburgo, la cinta narraba cómo los alienígenas llegaron al país africano y cómo fueron hacinados en campos de concentración en calidad de refugiados.

District 10 screenplay also being written by @sharlto @territatchell and I. Its coming...