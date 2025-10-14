MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Con Monstruo: La historia de Ed Gein recién llegada a Netflix, la plataforma de streaming ya prepara la cuarta temporada de la antología creada por Ian Brennan y Ryan Murphy. Tan solo una semana después de que se anunciara el comienzo del rodaje, ya se han filtrado desde Los Ángeles las primeras fotografías de Charlie Hunnan en su nuevo papel y de Ella Beatty en la piel de Lizzie Borden, la asesina protagonista de esta nueva entrega.

Las imágenes no solo muestran a Beatty, que aparece con una falda larga rosa y con una corona de flores en la cabeza, sino también a un irreconocible Charlie Hunnan que, tras dar vida al infame asesino Ed Gein, continuará formando parte del elenco de la ficción. El actor, ataviado con una larga túnica gris en las fotografías del rodaje, se pondrá esta vez en la piel de Andrew Borden, que murió presuntamente a manos de su hija Lizzie.

También aparece en las imágenes Rebecca Hall, con un vestido morado y el pelo recogido, asomándose a una ventana y mostrando una expresión de sorpresa. Hall dará vida a Abby Borden, la madrastra de Lizzie a quien esta presuntamente también asesinó.

Here's your first behind the scenes looks at MONSTER season 4 covering Lizzie Borden!



We've got first look behind the snaps of Ella Beatty, Charlie Hunnam, Vicky Krieps and Rebecca Hall.



📸 https://t.co/Yj15sQQekg pic.twitter.com/Xo3A1CT2KV — What's on Netflix (@whatonnetflix) October 13, 2025

Al igual que Hunnan, Vicky Krieps vuelve a incoporarse al reparto de la serie. Tras encarnar a la criminal nazi Ilse Koch en la tercera entrega de Monstruo, dará vida ahora a la sirvienta de la familia, Bridget Sullivan. Así, dos de los intérpretes principales de la tercera entrega volverán a incorporarse en esta, solo que encarnado distintos roles, algo que a los seguidores de Ryan Murphy sin duda recordará a su serie American Horror Story, que contaba con actores recurrentes que daban vida a distintos personajes en cada temporada.

Completan el reparto de la cuarta temporada de Monstruo Billie Lourd como Emma, la hermana pequeña de Lizzie, y Jessica Barden como Nance O'Neill, una actriz que fue amiga de Borden y con quien esta mantuvo presuntamente una relación sentimental.

Max Winkler, que ya ha trabajado como realizador en la tercera entrega de Monstruo, dirigirá el primer episodio de esta nueva temporada, que tiene previsto concluir su rodaje en marzo de 2026. Aunque la ficción aún no ha anunciado fecha oficial de estreno, se espera que llegue a Netflix en otoño de 2026.