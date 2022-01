Filtradas las fechas de estreno de las series de Marvel en 2022: Secret Invasion, Moon Knight, She-Hulk... y más

MADRID, 17 Ene. (CulturaOcio) -

Marvel Studios afronta 2022 con numerosos estrenos en el horizonte. Además de los largometrajes Doctor Strange en el multiverso de la locura (6 de mayo de 2022) y Thor: Love and Thunder (8 de julio de 2022), la compañía también prepara varios proyectos de televisión. Entre ellos están Secret Invasion, Moon Knight o la segunda temporada de ¿Qué pasaría si...? (What If...?), que llegarán a Disney+ en 2022 y que ya podrían tener fecha de estreno.

La web de Marvel Japón parece haber filtrado de forma involuntaria las fechas aproximadas de estreno. La temporada 2 de ¿Qué pasaría si...? se estrenará entre en junio y julio de 2022 en Disney+, mientras que la página señala que Secret Invasion, la serie protagonizada por Nick Fury (Samuel L. Jackson) "llegará pronto a Disney+" teniendo una fecha aproximada de estreno entre septiembre y noviembre, según recoge The Cosmic Circus.

Otros proyectos de Marvel Studios que llegarán en 2022 son Moon Knight, que se estrenará a finales de marzo o principios de abril en Disney+; I Am Groot, que llegaría entre mayo y junio; She Hulk, que ese estrenará en mayo; Ms. Marvel que se estrenaría entre agosto y septiembre.

"Secret Invasion es una serie protagonizada por Samuel L. Jackson como Nick Fury y Ben Mendelsohn como el skrull Talos, personajes que aparecieron por primera vez en Capitana Marvel. El crossover gira en torno a una facción de skrulls que cambian de forma y que se han estado infiltrando en la Tierra durante años", reza la sinopsis. Marvel apenas ha dado detalles sobre la producción y se desconoce si la grabación continúa o ya ha finalizado.

Por su parte, ¿Qué pasaría si...? es una ficción de animación que explora realidades alternativas dentro del Universo Cinematográfico Marvel. La primera temporada terminó con un cliffhanger, lo que sugiere que los guionistas ya tenían en mente la continuación antes de que se estrenara. Queda por saber si los nuevos episodios tendrán o no conexión con el timeline del UCM.