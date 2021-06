¿Filtrada la fecha de estreno de la temporada 6 de Peaky Blinders?

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

Tras el inesperado y duro varapalo que supuso para todo elenco y equipo de Peaky Blinders la muerte Helen McCrory, la actriz que daba vida a la tía Polly Gray en las cinco temporadas anteriores de la serie, la ficción ha terminado de rodar su sexta y última temporada cuya fecha de estreno aún es un misterio... que podrían estar muy cerca de haberse revelado.

Han pasado ya casi dos años desde que desde que debutó la quinta temporada de la serie creada por Steven Knight en BBC One y Netflix y lo cierto es que, teniendo en cuenta que acaba de finalizar el rodaje de los capítulos, cuya filmación se retrasó por la pandemia de coronavirus, todo indica que no será hasta los primeros meses de 2022 cuando los Shelby regresen a la pantalla, según apunta WhatsOnNetflix.com.

Originalmente programada para ver la luz en febrero de 2020, la sexta temporada de la serie protagonizada por Cillian Murphy no pudo iniciar su producción hasta noviembre de este año y durante el rodaje, que se ha prolongado durante varios meses en diversas localizaciones de Reino Unido, hasta que finalizó, tal y como anunciaron las redes sociales de Peaky Blinders, el pasado 28 de mayo.

It’s a wrap! Huge thanks to the cast and crew of #PeakyBlinders season 6. You’ve given this one everything. And it's going to be epic...



