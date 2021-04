Muere Helen McCrory: 10 inolvidables frases de Polly Gray en Peaky Blinders

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Ha muerto Helen McCrory, actriz conocida por interpretar a Cherie Blair en 'La reina', Narcissa Malfoy en la saga 'Harry Potter' pero, sobre todo, por encarnar a Polly Gray en 'Peaky Blinders'. La poderosa y carismática matriarca del clan Shelby, era uno de los personajes más queridos de la serie, cuya sexta y última temporada está pendiente de estreno.

Su repentina muerte, víctima de un cáncer, deja a la serie huérfana. La tía Polly llegó a liderar a los Peaky Blinders cuando los chicos Shelby estuvieron ausentes durante la Primera Guerra Mundial. Considerada la jefa oficiosa del clan, Thomas (Cillian Murphy) le escucha como fiel asesora... aunque han tenido sus más y sus menos.

No es de extrañar, por tanto, que a lo largo de cinco temporadas, la tía Polly dejase un buen puñado de frases inolvidables:

- "Ya conoces las palabras. Eres una ramera y el bebé es un bastardo. Sin embargo, no hay palabra alguna para el hombre que no regresa" (Temporada 1).

- "Los hombres y sus pollas nunca dejan de sorprenderme" (Temporada 1).

- "¡Este un jodido barrio respetable!" (Temporada 2).

- "¡No necesitamos más a los jodidos hombres! ¡Son ellos los que han hecho el daño! Son ellos... los que pelean como gallos" (Temporada 2).

- "Mi puesto de alto nivel en la empresa Shelby también significa que, a menudo, no tengo que pedir permiso a nadie para hacer nada" (Temporada 3).

- "Creo que cuando los hombres quieren sexo, se vuelven divertidos. Son como un perro, cuando coges una correa y sabe que va a dar un paseo" (Temporada 3).

- "Mientras trabajé para esta empresa, he matado a un hombre, he perdido a otro, he encontrado a un hijo, que casi pierdo, así como también mi propia vida. Ahora, aceptaré el trabajo si los términos que se me ofrecen son favorables, pero no me portaré bien" (Temporada 4).

- "Los hombres no tienen la inteligencia suficiente para llevar a cabo una guerra entre familias. Los hombres son menos buenos para ocultar los secretos de sus mentiras" (Temporada 4).

- "Vivimos en algún lugar entre la vida y la muerte. Esperando seguir adelante. Y, al final, lo aceptamos. Damos la mano a los demonios y vamos junto a ellos" (Temporada 4).

- "No tendrás hogar hasta que me cuentes la verdad" (Temporada 5).