El protagonista de Peaky Blinders, Cillian Murphy, despide a Helen McCrory: "Era una mujer brillante"

La muerte de Helen McCrory el pasado viernes 16 de abril ha dejado devastado a sus compañeros de Peaky Blinders y al resto del mundo de las series y la cultura. Al poco de conocer su fallecimiento, numerosas figuras reconocidas de la interpretación, como Cillian Murphy o Jason Isaacs, y de la literatura del Reino Unido, como J.K. Rowling, han querido sumarse a las condolencias, rindiendo homenaje a la actriz, reconocida por haber sido Narcissa Malfoy en la saga 'Harry Potter' o la inolvidable Polly Gray en 'Peaky Blinders'.

El primero en rendirle tributo fue su viudo, Damian Lewis, quien fue el que lanzó el comunicado anunciando el fallecimiento de la intérprete. "Murió tal y como vivió: Sin miedo. Dios, la queremos y somos conscientes de lo afortunados de haber vivido con ella. Brilló con mucha intensidad", escribió en el comunicado.

Posteriormente, Lewis publicó una extensa necrológica para el Sunday Times, en la que despedía a su esposa. "Nunca conocí a alguien capaz de disfrutar tanto de la vida como ella", escribió.

Pero no es el único. Cillian Murphy, su compañero en la aclamada serie de BBC, también escribió un comunicado rindiendo tributo a McCrory. "Me rompe el corazón perder a una amiga a la que quería tanto. Era una magnífica persona, amable, divertida y compasiva; además de ser una actriz con un talento excepcional y que no tenía miedo. Elevaba a cada uno de sus personajes y les daba humanidad", afirmó en sus redes sociales

"Fue un privilegio haber trabajado a su lado, haber compartido tantas risas en todo este tiempo, era una mujer brillante. Le echaré muchísimo de menos", añadió. También J.K. Rowling, autora de la saga literaria 'Harry Potter', se sumó a las palabras de condolencia: "Estoy devastada con la muerte de Helen McCrory, una actriz extraordinaria y una mujer admirable, que nos ha dejado demasiado pronto", compartió.

Su marido y su hijo en la saga 'Harry Potter', Jason Isaacs y Tom Felton, también han compartido públicamente su adiós a McCrory. "Tan triste tener que despedirte tan pronto. Nunca tuve la oportunidad de decirle que ella me ayudó mucho a crecer como persona, tanto detrás como delante de las cámaras", escribió el actor que interpretó a Draco Malfoy. "Hemos perdido demasiado con su muerte, mando todo mi amor a Damian [Lewis] y sus hijos", comentó Isaacs, quien fue Lucius Malfoy.

No han sido los únicos, desde actores como Elizabeth McGovern, Helen Mirren, Taron Egerton, Kathryn Drysdale, Jim Howick o Mark Gatiss; escritores como Kathy Lette o instituciones reconocidas como el National Theatre o la Academia de Cine Británica han querido despedir a la intérprete.

