Archivo - Filtraciones de The Last of Us 3 auguran un gran futuro para la serie de HBO

Archivo - Filtraciones de The Last of Us 3 auguran un gran futuro para la serie de HBO - HBO MAX - Archivo

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Tras adaptar el primer juego de The Last of Us en la temporada debut de la serie de HBO, los showrunners Neil Druckmann y Craig Mazin no cuentan con mucho más material original. Se espera que el segundo juego se adapte en dos temporadas más, pero, a partir de ahí, la ficción tendría que confiar en The Last of Us Parte III, el nuevo juego que aún no ha llegado al mercado.

Al parecer, el tercer videojuego ya está en marcha, pero la serie de HBO podría adelantarse y adaptarlo incluso antes de su lanzamiento. Ya han salido a la luz algunas filtraciones del juego, detalles que plantean un futuro muy prometedor para su adaptación protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. En cuanto a los personajes, The Last of Us Parte III aparentemente girará en torno a un nuevo grupo que vive en una casa victoriana en las afueras de una gran ciudad.

Las convocatorias de casting filtradas han revelado cinco nombres de personajes: Val, Ezra, Mason, Lucas y Gracie. Val y Ezra están luchando por el control del grupo, Mason está atrapado en medio de su lucha de poder, Lucas es un hombre aparentemente amable con un lado oscuro, y todo lo que se sabe sobre Gracie es que el equipo de casting está buscando una actriz de entre 18 y 25 años.

Estas filtraciones sugieren que la Parte III, al igual que la Parte II, se moverá entre el personaje central de la serie, Ellie, y un nuevo grupo de supervivientes, ampliando así las posibles tramas para la adaptación de HBO.

¿THE LAST OF US SIN ELLIE NI JOEL?

Si el próximo capítulo de la saga The Last of Us continúa ampliando su universo más allá de Ellie y Joel, la adaptación televisiva podría continuar más allá de las historias de ambos. Naughty Dog ha imaginado un enorme mundo postapocalíptico lleno de personajes, con cinco más en camino para The Last of Us Parte III.

Alejar el foco de Joel y Ellie ya funcionó en la temporada 1, y es que el episodio más aclamado, el tercero, está centrado en Bill y Frank. Este capítulo demostró que la historia puede desviarse de los protagonistas y seguir conquistando al público, abriendo todo un mundo de posibilidades para las futuras entregas de la serie.