La temporada 2 de The Last of Us ya tiene fecha de estreno

La temporada 2 de The Last of Us ya tiene fecha de estreno - HBO

MADRID, 7 Dic. (CulturaOcio) -

The Last of Us, serie creada por Craig Mazin y Neil Druckmann y basada en la popular saga de videojuegos, se estrenó en 2023 y se convirtió en una de las ficciones del año. La producción renovó por una segunda temporada y, tras meses de especulaciones, por fin se sabe cuándo llegarán a HBO Max los nuevos capítulos.

Mazin ya confirmó recientemente a Variety que la producción de la temporada 2 arrancará el 12 de febrero de 2024, lo que ya hacía poco probable que la entrega llegara ese mismo año. Ahora la plataforma de streaming ha lanzado un vídeo adelantando sus novedades y, entre los lanzamientos de 2025, figura The Last of Us.

En una entrevista con Collider, Bella Ramsey, que encarna a Ellie, dio algunos detalles sobre la temporada 2 y una de las tramas que tratará: su relación con Dina. "Estoy emocionada por las cosas realmente intensas, porque obviamente ya hice un poco de eso en la temporada 1. Y en realidad habrá más escenas físicas porque Ellie obviamente está en mejor forma física en la temporada 2. Me encantan las escenas de acción y me gusta despertarme con moratones al día siguiente, encontrarme con un ojo morado, solo porque me siento muy bien de haberlo hecho. Así que tengo muchas ganas de hacer esas cosas, y también de la historia de Dina. Hubo un episodio en la temporada 1 con Ellie y Riley, pero tenerlo como historia durante toda la segunda temporada con Ellie y Dina es realmente emocionante", apuntó.

La temporada 2 seguirá la historia del videojuego The Last of Us Parte II y continuará las aventuras de Joel (Pedro Pascal) y Ellie unos años después de la conclusión de la primera temporada. Además, Abby Anderson desempeñará un papel clave en la entrega.

Entre las series que llegarán a HBO Max en 2024 se encuentran la temporada 2 de La Casa del Dragón, la nueva entrega de True Detective o Pingüino, spin-off de The Batman. Para 2025 quedarán otros títulos destacados como las terceras temporadas de The White Lotus, Euphoria y And Just Like That.