La temporada 2 de The Last of Us ficha talento de Succession, Loki o Watchmen - HBO MAX

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

HBO Max ya ha anunciado los fichajes de Kaitlyn Dever, Young Mazino e Isabela Merced para la temporada 2 de The Last of Us. Además de dar detalles sobre el reparto, también se han desvelado los nombres de algunos directores que se pondrán tras las cámaras en los próximos episodios.

Según Deadline, Mark Mylod, ganador del premio Emmy como director de Succession, participará en The Last of Us. También han fichado por el proyecto Nina Lopez-Corrado (Perry Mason), Stephen Williams (Watchmen) y Kate Herron (Loki). Los cineastas se unirán a Peter Hoar, que ya trabajó en la primera temporada, y los creadores Craig Mazin y Neil Druckmann, que también ejercerán de realizadores.

Además de trabajar en Succession, Mylod ha dirigido capítulos de Juego de tronos, Shameless y Entourage. Williams fue nominado al Emmy como director por Watchmen y su filmografía también incluye Westworld, Ray Donovan y Perdidos.

The Nevers y A Million Little Things son algunas de las producciones en las que ha participado Lopez-Corrado, mientras que Herron, además de ser productora ejecutiva de Loki, ha sido realizadora de varios capítulos de Sex Education.

La temporada 2 de The Last of Us llegará a HBO Max en 2025 y, tal como ha adelantado Mazin, probablemente no será la última. "Va a ser más de una temporada. Hay más historia, por lo que esta serie no terminará con la temporada 2, a menos que la gente no la vea y la cancelen", declaró a Deadline.

Además, el creador dejó la puerta abierta al regreso de actores como Melanie Lynskey o Storm Reid a través de flashbacks. "Siempre hay una oportunidad para todo. Con nosotros, nunca se sabe y, obviamente, no nos limitamos. Las personas que están muertas a veces reaparecen, y a veces nos encontramos con personas que ni siquiera conocíamos, y luego descubrimos que son alguien", dejó caer.

"Lo que no veréis es, por ejemplo, otro episodio especial con Bill y Frank; no vamos a exprimirlo. Cuando hacemos algo que nos parece bonito, lo dejamos como está y buscamos otras cosas bonitas que hacer", apuntó.