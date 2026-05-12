Filtración masiva de la temporada 3 de The Last of Us revela una escena de acción con Abby y Lev - HBO MAX

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de The Last of Us arrancó su filmación el pasado marzo en Columbia Británica, Canadá. Desde el set llegan unas imágenes que insinúan una escena de acción con Abby (Kaitlyn Dever) y Lev (Kyriana Kratter).

Las imágenes ya circulan en Internet y muestran a Abby armada con un fusil y a Lev con su arco y carcaj, moviéndose sigilosamente por un escenario apocalíptico. Esto sugiere su participación en una secuencia de acción.

Además, un vídeo del set revela a ambas caminando por las desoladas calles de Seattle y varios miembros del equipo de filmación. La temporada 3 pondrá el foco en Abby, tanto en el presente como en su pasado, especialmente en el tiempo que pasó con su padre, Jerry, el cirujano al que Joel mató a tiros al final de la primera temporada cuando rescató a Ellie (Bella Ramsey). Sin embargo, ¿quién es Lev y cuál es su historia con Abby?

🚨 Abby e Lev 🔥



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(Créditos: @CaptCanuck66) pic.twitter.com/KXK4Aajx3R — The Last of Us Brasil 🦋 (@TheLastOfUsBR) May 11, 2026

ABBY Y SU VÍNCULO CON LEV

Lev es un joven transgénero que nació siendo mujer y se identifica como hombre. Su arco en los videojuegos de The Last of Us lo lleva a una feroz lucha por su identidad dentro del fanatismo de los Serafitas. Yara, su hermana, a quien interpretará en la temporada 3 de la serie Michelle Mao, sabía que Lev llevaba tiempo cuestionando las tradiciones serafitas, algo que ella interpretaba como una clara disconformidad con las normas de la secta.

Lev intenta mantener sus sentimientos en secreto. Sin embargo, todo cambia cuando es asignado para ser la esposa de un Anciano, pero se niega y rompe con la comunidad afeitándose la cabeza. Su posterior encuentro con Abby se vuelve el núcleo emocional de la historia en Seattle: Lev no solo cambia la forma en que Abby ve a sus enemigos, sino que la guía por un camino de redención y humanidad, alejándola del pozo de la venganza.

El desenlace de la temporada 2 ya preparaba el terreno para esta nueva etapa. En los últimos compases, Jesse (Young Mazino) descubre que Dina está embarazada y que él es el padre del bebé. Sin embargo, antes de poder regresar junto a ella, Abby le dispara en la cabeza y acaba con su vida. Ellie reconoce ante Abby que mató a varios amigos suyos.

Furiosa, Abby dispara y surge un fundido a negro, dejando en el aire el destino de Ellie. Poco después, otra escena enseña a Abby contemplando un estadio de fútbol reconvertido en base de operaciones. Todo apunta, por tanto, a que la temporada 3 profundizará en lo ocurrido tras su enfrentamiento con Ellie.

Las últimas informaciones apuntan, además, a que la temporada 3 de The Last of Us ha fichado a Patrick Wilson (Expediente Warren) y se especula con que interpretará a Jerry Anderson, el padre de Abby. Los nuevos episodios también estarán marcados por la salida de su co-showrunner Neil Druckmann, lo que deja a Craig Mazin como único responsable creativo.