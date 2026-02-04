The Last of Us ficha actores de Spider-Man y Poker Face para su temporada 3

The Last of Us ficha al sustituto de Danny Ramírez y a un nuevo personaje clave para su temporada 3 - HBO MAX

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

The Last of Us contará con dos nuevos fichajes es su tercera y muy posiblemente última temporada. Se trata de Jorge Lendeborg Jr. (Spider-Man: Lejos de casa), que sustituirá al actor Danny Ramírez en el papel de Manny Álvarez, y Clea DuVall (Poker Face), que dará vida a una integrante de los Serafitas, también conocidos como Scars.

Según informa Deadline, Lendeborg Jr. tomará el relevo de Ramírez, que se desvinculó de la serie por problemas de agenda. Así, dará vida a Manny, el compañero de Abby (Kaitlyn Dever) que en la primera temporada ayudó a la joven a consumar su venganza asesinando a Joel (Pedro Pascal). Lendeborg Jr. encarnó a Jason Ionello en Spider-Man: Lejos de casa y ha aparecido en películas como Bumblebee o Con amor, Simon.

Por su parte, DuVall se pondrá en la piel de una integrante de los Serafitas, una radical secta religiosa liderada por Isaac Dixon (Jeffrey Wright) y cuyos miembros se caracterizan por rechazar la tecnología. La intérprete ha trabajado en películas de la talla de Argo, Zodiac o But I'm a Cheerleader y en series como Poker Face, El cuento de la criada o Better Call Saul.

El 'recast' del personaje de Manny no ha sido el único reajuste al que ha tenido que hacer frente la serie de cara a su tercera entrega. Neil Druckmann, creador del videojuego y figura central en Naughty Dog, abandonó el proyecto de HBO antes de que arrancara de forma sustancial la producción de la temporada 3.

Aunque la serie tenía previsto contar con, al menos, cuatro entregas, las últimas informaciones apuntan a que la tercera podría poner punto final a la serie de HBO. Esta nueva temporada se centrará en el personaje de Abby, algo que tiene sentido teniendo que cuenta que el videojuego original alterna entre la perspectiva de Ellie y Abby, mostrando el punto de vista de ambos personajes.

HBO no ha anunciado la fecha de estreno para la tercera temporada, pero diferentes informaciones señalan que el rodaje podría desarrollarse entre marzo y noviembre de este año. Por tanto, una estimación razonable para el estreno sería 2027, manteniendo así el patrón de dos años de separación entre entregas.