La temporada 3 de The Last of Us ficha a Patrick Wilson en un papel clave - WARNER/ HBO MAX

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

The Last of Us regresará a HBO Max con una tercera y emocionante temporada. Las informaciones más recientes apuntan a que la serie ha fichado a Patrick Wilson para un papel clave en los nuevos episodios, que tienen previsto su filmación a finales de este año y que probablemente vean la luz en algún punto de 2027.

Según The Insider, Wilson se ha incorporado a The Last of Us para interpretar un rol crucial en la temporada 3. Aunque por ahora no se ha confirmado a quién encarnará, se especula con que el actor dará vida a Jerry Anderson, el padre de Abby (Kaitlyn Dever).

El fichaje de Wilson, estrella de la franquicia de terror Expediente Warren, para los nuevos episodios de The Last of Us no resulta sorprendente, especialmente considerando que Pedro Pascal ya no forma parte de la serie tras la muerte de su personaje, Joel Miller, a manos de Abby al inicio de la temporada 2. Así pues, es lógico que HBO Max haya optado por un actor del calibre de Wilson para un papel coprotagónico en la tercera entrega de la ficción.

Los nuevos episodios de The Last of Us pondrán el foco en Abby, tanto en el presente como en su pasado, especialmente en el tiempo que pasó con su padre, Jerry, quien era el cirujano al que Joel mató a tiros al final de la primera temporada cuando rescató a Ellie, a quien volverá a interpretar Bella Ramsey en la tercera entrega.

Por otro lado, Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y Max Content, ya confirmó que, a pesar de los rumores sobre una cuarta temporada, la serie terminará con esta tercera entrega. "Sin duda, eso es lo que parece, pero en decisiones como esa, nos remitiremos a los showrunners. Así que pregúntales a ellos", expresó en declaraciones a Collider el pasado mes de febrero.

Los próximos episodios, además, también están marcados por la salida de su co-showrunner Neil Druckmann, dejando al frente de la temporada 3 a Craig Mazin como único responsable creativo. La razón se debe, como explicó el propio Druckmann, a las dificultades que se presentaban para compaginar su papel como co-showrunner en las dos primeras temporadas de The Last of Us con dirigir su estudio y trabajar al mismo tiempo en videojuegos. Por eso, en septiembre confirmó que decidió apartarse del cargo justo cuando comenzaba el trabajo en la temporada 3.

"Analicé lo que tenía delante, cómo podría ser la próxima temporada y todos los proyectos relacionados con The Last of Us en los que estoy trabajando -no solo la serie-, además de los distintos videojuegos en los que estoy implicado", explicó a Variety. "El que más tiempo me ocupa es Intergalactic: The Heretic Prophet, nuestro próximo gran proyecto para Naughty Dog y PlayStation. Sentí que podía cumplir mejor con todas mis responsabilidades si me mantenía en un nivel más alto", añadió Druckmann.