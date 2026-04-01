The Last of Us: Imágenes filtradas de la temporada 3 apuntan a un momento clave del videojuego - HBO MAX

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

El rodaje de la tercera temporada de The Last of Us comenzó a principios de marzo en Vancouver y se prolongará previsiblemente hasta finales de noviembre. Desde la ciudad canadiense llegan varias imágenes filtradas de la producción, que brindan un primer vistazo a la adaptación televisiva de Lev, ya en acción junto a Abby Anderson.

Difundidas en X por un usuario identificado como giannisstape, las fotografías muestran a Kyriana Kratter, actriz de Star Wars: Tripulación Perdida, caracterizada como Lev. La intérprete aparece rodando junto a Kaitlyn Dever, de nuevo en la piel de Abby en una tercera temporada que pondrá todavía más el foco en su personaje. Según lo visto en las filtraciones, parece que se está recreando el momento del videojuego en el que Lev guía a Abby por las azoteas de Seattle en busca de suministros médicos para atender a Yara.

First set photos of Kaitlyn Dever as Abby and Kyriana Kratter as Lev for The Last of Us Season 3



📸 Canadagraphs pic.twitter.com/kWKCAiORKR — Jacob (@giannisstape) March 31, 2026

WOW! Our first look at filming for The Last of Us Season 3! Abby and Lev! pic.twitter.com/NDBmJwoeeo — Jacob (@giannisstape) March 30, 2026

Junto al fichaje de Kratter destaca el de Michelle Mao (Bridgerton), que dará vida a Yara. La incorporación de esta dupla apunta a que el proyecto entra de lleno en el tramo central de la historia de The Last of Us Parte II. En el videojuego, Yara y Lev adquieren un peso decisivo en el recorrido de Abby después de que esta rescate a la primera de un castigo brutal infligido por los serafitas. Lev, presentado como un chico trans adolescente repudiado por su propio pueblo, termina convirtiéndose en aliado, apoyo y referencia moral de Abby.

El reparto de la nueva entrega sigue creciendo alrededor del eje narrativo de Abby. A los nombres de Michelle Mao y Kyriana Kratter se suman Jorge Lendeborg Jr., que sustituye a Danny Ramirez como Manny, Clea DuVall como una serafita todavía no identificada de forma oficial, y Patrick Wilson en un papel no confirmado. No obstante, distintas informaciones indican que será el padre de Abby. A ellos se suman intérpretes ya vistos en la ficción como Bella Ramsey, Gabriel Luna, Isabela Merced, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord y Jeffrey Wright.

LA TERCERA TEMPORADA PODRÍA SER LA ÚLTIMA

HBO no ha anunciado la fecha de estreno para la tercera entrega, que según uno de los máximos responsables de HBO, Casey Bloys, podría ser la última. "Todo parece indicar que sí, pero en decisiones así nos remitiremos a los showrunners. Así que habrá que preguntárselo a ellos", indicó. Por su parte, Craig Mazin ya señaló que es "probable" que la tercera tanda sea más extensa que la segunda, pues brindará "oportunidades un poco diferentes" e irá "más en la línea" de la primera en estructura y ritmo.

La serie ha sufrido varios reajustes internos de calado de cara al nuevo asalto de The Last of Us, pero el más importante fue el paso atrás de Neil Druckmann, creador del videojuego y figura central en Naughty Dog. Druckmann abandonó sus funciones creativas en la adaptación de HBO antes de arrancar de forma sustancial el trabajo de la tercera temporada.