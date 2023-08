Buenas noticias para la temporada 2 de X-Men 97 de Marvel

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Los fans de Marvel están de enhorabuena. X-Men 97, la serie de animación, verá la luz el próximo 3 de enero de 2024 en Disney+ y ya incluso antes de su lanzamiento, la Casa de las Ideas ha puesto en marcha la segunda temporada de la secuela de la emblemática producción que protagonizó la Patrulla X a principios de los 90.

Poco a poco van surgiendo nuevos detalles sobre X-Men 97. Tras darse a conocer que Nathaniel Essex, alias Mr. Siniestro, sería el villano de la serie que pondrá en jaque a los héroes mutantes liderados por el Profesor X y Magneto, ahora se confirma que Marvel ha dado luz verde a una nueva tanda de episodios antes, incluso, de que los primeros 10 capítulos de la primera temporada lleguen a Disney+.

La confirmación procede nada más y nada menos que de Lenore Zann, quien ya interpretó a Pícara en la serie original de X-Men y a la que volverá a encarnar en su secuela. A través de su cuenta de Twitter, la actriz aseguró a un fan que ya se encuentran en marcha los nuevos capítulos de la ficción que traerá de vuelta a Lobezno, Tormenta, Gambito y Cíclope, mostrándose completamente convencida de que "les va a encantar".

Heck yeah Sugah! We’ve started - and I think you’re gonna love it 😊👍 https://t.co/ZZeRKihP3w