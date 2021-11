Filtración de Marvel confirma nueva serie o película de Daredevil: ¿Aparecerá en Spider-Man: No Way Home?

MADRID, 15 Nov. (CulturaOcio) -

A pesar de su gran acogida entre el público, Netflix canceló Daredevil, la serie protagonizada por Charlie Cox, tras tres temporadas en 2018. Y desde que a finales del pasado Marvel recuperó los derechos del personaje los rumores sobre una posible aparición del diablo de Hell's Kitchen en el Universo Cinematográfico Marvel han sido constantes. A la espera de ver si las filtraciones que adelantan su presencia en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) son ciertas, ahora nuevas pruebas señalan la puesta en marcha de un proyecto dentro de Marvel Studios con el Hombre Sin Miedo como protagonista

La cuenta de Twitter @RPK_NEWS1 publicó parte de lo que parece ser un contrato filtrado para un próximo proyecto. En el documento se puede leer que la producción lleva el título de Daredevil y el estudio a su cargo es Marvel Studios.

Sin embargo, no dice nada respecto al reparto o el resto del equipo, ni confirma si Cox retomará el rol. Tampoco se especifica si se trata de una serie o una película, así como si será una continuación del proyecto original de Netflix.

