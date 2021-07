¿Temporada 4 de Daredevil en Disney+ de Marvel Studios con Charlie Cox?

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

Netflix canceló Daredevil tras tres temporadas en 2018, pero no fue hasta finales de 2020 cuando Marvel recuperó los derechos para llevar a la pantalla al personaje. Desde entonces surgieron rumores sobre la inclusión de 'El hombre sin miedo' dentro del UCM o de una posible continuación de la serie protagonizada por Charlie Cox en Disney+, algo que parece estar cada vez más cerca de hacerse realidad.

Según We Got This Covered, Disney+ está barajando retomar la serie con una cuarta temporada. "Los detalles siguen siendo escasos, pero si nos ponemos a especular, hay varias formas en que podría suceder", señala la publicación.

"Siendo realistas, Marvel Studios podría retomar exactamente donde terminó la serie de Netflix sin siquiera tener que hacer referencia a ninguno de los eventos que ocurrieron, aunque esperamos que Kingpin (Vincent D'Onofrio) esté involucrado como mínimo", agrega la web.

Esta información llega después de los rumores que apuntan a que Charlie Cox, quien encarnó a Daredevil, se unirá próximamente al Universo Cinematográfico Marvel. Todo indica a que aparecerá en Spider-Man: No Way Home. Según diversas filtraciones del argumento de la cinta, Matt Murdock será el abogado que defienda a Peter Parker en el juicio por la muerte de Quentin Beck (Mysterio) en Spider-Man: Lejos de Casa.

Las especulaciones también señalan que Cox podría aparecer en la serie She-Hulk, ya que su protagonista, Jennifer Walters a la que dará vida Tatiana Maslany, es abogada y podría coincidir en los tribunales con Murdock.

Daredevil se estrenó en 2015 y emitió un total de 39 episodios. La producción creada por Drew Goddard contaba en su reparto con Deborah Ann Woll, Elden Henson, Royce Johnson y Jon Bernthal, entre otros.

A la espera de que se confirme la serie, Disney+ estrenará este año Hawkeye (Ojo de Halcón) y Ms. Marvel. La plataforma también prepara otras series como Moon Knight, Secret Invasion y Ironheart. Además, el próximo lanzamiento en cines de Marvel es Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, que llega a las salas el 3 de septiembre.