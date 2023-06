Fear The Walking Dead: Lennie James confirma el destino de Morgan en la temporada 8

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Ya es oficial. Lennie James, el actor que interpreta al personaje de Morgan Jones en Fear The Walking Dead, ha confirmado que abandonará la serie cuando finalice la primera mitad de la octava temporada.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

James se ha convertido en uno de los actores más queridos por el fandom de The Walking Dead. Tras debutar en la primera temporada, su personaje, Morgan, terminó por adquirir gran importancia a partir de la sexta entrega hasta su salida de la serie en su temporada 8.

Sin embargo, tras su salida de la ficción original, James dio el salto a Fear The Walking Dead en su cuarta temporada, donde su personaje fue ganando cada vez mayor protagonismo. Pese a ello, el actor se ha decantado por cerrar su etapa en el spin-off de The Walking Dead tras darle a Morgan Jones el final que se merece en el capítulo 8x06, titulado, Todo lo que veo es rojo.

En una reciente entrevista con Comicbook. com, James confirmó que Morgan y su hija adoptiva, Mo, partían al final del episodio para buscar a Rick Grimes. "Creo que únicamente era el modo en que la historia se desarrolló para la temporada final", comentó el actor.

"Pienso que tenía algo que ver con los tiempos, con cuándo era mejor para la trama que [los showrunners Andrew Chambliss e Ian Goldberg] querían contar en la temporada final y, en cierto modo, dedicar una parte de estos seis primeros episodios a la historia de Morgan para después poder continuar con lo que querían", zanjó sobre su despedida en Fear The Walking Dead.

Por eso, ahora que los fans saben de primera mano que la historia de Morgan Jones en Fear The Walking Dead no termina con su muerte, mantienen la esperanza de que James regrese en alguno de los muchos spin-off que se encuentran en desarrollo. Y aunque no será hasta el próximo otoño cuando verá la luz el protagonizado por Norman Reedus: Daryl Dixon, AMC, ya ha estrenado Dead City, la nueva serie de la franquicia que recupera a Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan como Negan y Maggie embarcándose en un peligroso viaje que los llevará a adentrarse en una Manhattan postapocalíptica.