Daryl Dixon, a la deriva en el nuevo adelanto del spin-off de The Walking Dead

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

El universo de The Walking Dead sigue ampliándose. Y es que, además del estreno de Dead City la serie, protagonizada por Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren Cohan) como protagonistas, AMC también prepara su siguiente spin-off basado en el universo creado por Robert Kirkman: la serie protagonizada por Daryl Dixon. El personaje interpretado por Norman Reedus aparece en el nuevo teaser como un naufrago a la deriva en alta mar.

El esperado spin-off protagonizado por Daryl Dixon verá la luz el próximo otoño. Publicado a través de las redes sociales de The Walking Dead, este avance de 20 escasos segundos de duración muestra como el personaje de Reedus se encuentra solo y a la deriva por el mar mientras intenta, a duras penas, mantenerse a flote en una balsa.

Una tortuosa travesía de la que, por supuesto, saldrá con vida para llegar hasta las costas francesas y, más tarde, adentrarse en las devastadas calles de París donde se ambienta el grueso de la trama de esta nueva serie.

Daryl is about to be a fish out of water...



Did you catch the #DarylDixon tease during #DeadCity? pic.twitter.com/0Am5RFL76v