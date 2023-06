Fear The Walking Dead: ¿Morirá Morgan en el final?

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

AMC confirmó el pasado enero que la octava será la última temporada de Fear The Walking Dead. En sus entregas más recientes, el protagonista de la historia ha sido Morgan Jones (Lennie James), por lo que muchos fans se preguntan si conseguirá salir con vida en el desenlace.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El episodio 8x05 de Fear TWD termina con un enfrentamiento entre Morgan y Shrike en el que Morgan proclama que no puede ser asesinado. "Yo no muero. Todos los demás mueren, pero yo no", dice el personaje, a lo que Shrike contesta: "Tal vez tienes que pensar por qué eso sigue sucediendo". La frase establece un cambio de mentalidad para Morgan e implica que, para proteger a las personas que ama y que no mueran, él tendrá que renunciar a su propia vida en los episodios finales de Fear The Walking Dead.

Una segunda pista de que Morgan morirá en el final son las referencias al pasado del personaje. Los episodios 8x01 y 8x04 trajeron de vuelta al Morgan de la temporada 3 de TWD, mezclado con momentos del pacífico hombre de familia que Morgan era en las temporadas 1 y 5. Todo apunta a que el spin-off está haciendo un repaso a la vida del personaje como broche final antes de su muerte.

Otra razón para creer que morirá es que su historia siempre ha estado definida por la muerte de su esposa e hijo en las primeras temporadas de The Walking Dead. De esta manera, sería un gran desenlace que Morgan ahora muriera para proteger a su hija Mo.

La muerte de Morgan, por supuesto, significaría que Lennie James no podría aparecer en ninguno de los próximos spin-offs de The Walking Dead. Dado lo importante que ha sido Morgan en la franquicia desde 2010, su ausencia de proyectos futuros no sería una gran sorpresa. Por otro lado, la muerte de Morgan en Fear The Walking Dead significaría que una trama vital nunca podría resolverse. Cuando Morgan dejó The Walking Dead, abandonó a su viejo amigo, Rick Grimes. Que Morgan muriera significaría que nunca tendría la oportunidad de enmendar eso, así como de volver a ver a Rick.