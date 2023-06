Fear the Walking Dead adelanta la muerte de un personaje clave en la temporada 8

Fear the Walking Dead

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

Antes de dar el salto a Fear the Walking Dead, Morgan Jones (Lennie James) vivió en The Walking Dead uno de sus momentos más complicados con la pérdida de su mujer y su hijo. Aunque parece que ha superado sus muertes, parece que el protagonista tendrá que afrontar otra tragedia en el spin-off.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el episodio 8x04 se revela que a Grace (Karen David) no solo la ha mordido un zombie, sino que también está sufriendo los efectos de la radiación después de haber estado expuesta a la sangre de un zombie contaminado en la temporada 5.

En la quinta entrega, Grace ya sospechaba que estaba enfermando por la radiación, pero los síntomas resultaron ser fruto de su embarazo: su hija Athena, que nació muerta, absorbió la radiación en el cuerpo de Grace. "La radiación me ha alcanzado", le dice Grace a Morgan en la temporada 8, aunque el protagonista le recuerda que podría estar equivocada, como ocurrió anteriormente.

Esta conversación hace presagiar un trágico desenlace para Grace, aunque todavía tiene una oportunidad de sobrevivir. June (Jenna Elfman) ha estado tratando a pacientes mordidos por zombies con radioterapia para detener la infección, un tratamiento que salvó a Finch (Gavin Warren). Una mordedura en una zona que no fuera una extremidad suponía una muerte inminente, pero June ha descubierto una forma de tratar las mordeduras con radiación. De esta manera, la radiación podría ser para ella la cura de la mordedura, aunque, si la dosis es demasiado alta, igualmente podría morir.

"Lo que June estaba haciendo en ese tren, lo que estaba haciendo PADRE en ese tren, realmente es similar a una especie de amputación más avanzada. Está tratando de eliminar el tejido infectado antes de que la infección se propague. Entonces, incluso aunque lo que están haciendo en ese tren termina funcionando, no es una cura. No va a acabar con el apocalipsis zombie. Sin duda, sería una herramienta muy útil para que la gente sobreviva, especialmente si te muerden en algún lugar donde no puedes simplemente cortar un brazo o una pierna", declaró el showrunner Andrew Chambliss a Insider al respecto.