Nuevo teaser de The Walking Dead: Dead City: "Bienvenidos a la ciudad de los supervivientes"

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

El universo The Walking Dead continuará con Dead City, spin-off que llegará a AMC el 18 de junio. Los fans ya han podido ver un nuevo teaser de la ficción, que seguirá las aventuras de Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren Cohan) en Nueva York.

"¿Quieres decirme a dónde demonios vamos?", pregunta Negan a Maggie, a lo que ella responde que se dirigen a Manhattan. Al llegar a la Gran Manzana, ambos se encuentran la ciudad llena de caminantes. "Sobrevive aquí, sobrevive en cualquier sitio", reza el adelanto, compartido en la cuenta oficial en Twitter de la serie. "Bienvenidos a la ciudad de los supervivientes", se puede leer acompañando al vídeo.

Welcome to the city of survivors. #DeadCity premieres June 18th on AMC and AMC+. pic.twitter.com/SRccs0XBi6