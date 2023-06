Fear The Walking Dead: ¿Es la radiación una cura para el virus zombie?

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

En la temporada 8 de Fear The Walking Dead, June sigue investigando el virus zombie y parece descubrir que la radiación podría ser una cura. Pese a que esta nueva teoría habría arrojado algo de esperanza para los supervivientes, los showrunners de la ficción han tumbado esta hipótesis.

En el episodio 8x02, June habla sobre un paciente mordido y dice: "Detuvo la infección, pero la cantidad de radiación que recibió empeoró las cosas". En un entrevista con Insider, el showrunner Andrew Chambliss ha dado más datos sobre este curioso detalle. "Lo que June estaba haciendo en ese tren, lo que estaba haciendo PADRE en ese tren, realmente es similar a una especie de amputación más avanzada. Está tratando de eliminar el tejido infectado antes de que la infección se propague. Entonces, incluso aunque lo que están haciendo en ese tren termina funcionando, no es una cura. No va a acabar con el apocalipsis zombie. Sin duda, sería una herramienta muy útil para que la gente sobreviva, especialmente si te muerden en algún lugar donde no puedes simplemente cortar un brazo o una pierna", aclaró.

"El hecho de que June estuviera usando radiación como parte de este tratamiento es un eco de los elementos que hemos traído a la serie en el pasado. Pero lo que más nos interesó de esto fue la psicología detrás de por qué PADRE querría hacerlo en primer lugar y qué los impulsa a someter a los niños que han jurado proteger a estos experimentos, que ponen en peligro sus vidas", agregó Ian Goldberg, también showrunner de la producción.

Esta no es la primera vez que la saga habla sobre una posible cura: en The Walking Dead: World Beyond se ve a la República Cívica Militar haciendo experimentos con hongos para intentar que los zombies se descompongan más rápido. Sin embargo, Robert Kirkman, autor de los cómics, ya ha establecido que no hay una cura definitiva. "Cuando recibimos preguntas como estas sobre una cura, nos gusta no ser tan definitivos porque no queremos revelar nada", expuso.