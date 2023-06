Archivo - Fear The Walking Dead confirma personajes inmunes al virus zombie

MADRID, 29 May.

The Walking Dead terminó en 2022 dejando muchas incógnitas sobre el virus que causó el apocalipsis zombie, entre ellas su origen o si existía una cura. Ahora Fear The Walking Dead ha arrojado luz al respecto, desvelando que podría existir la inmunidad natural y que dos personajes tendrían este don.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la temporada 7 de Fear The Walking Dead, un zombie muerde a Alicia y, pese a la amputación de su brazo, comienza a tener fiebre. Sin embargo, la fiebre termina remitiendo y Alicia no se convierte en caminante. Ya en el episodio 8x03 todas las pistas apuntan a que tanto Alicia como su familia podrían ser inmunes.

Según June, PADRE extrajo grandes cantidades de sangre a Madison durante el salto temporal de la temporada 8 de Fear The Walking Dead para probar si el hecho de que Alicia sobreviviera a su mordedura se debía a algún factor genético o hereditario. Madison le pregunta a June si es una teoría plausible y June responde que "todo es posible".

Si Alicia y Madison son inmunes a las mordeduras, seguramente no son la única familia que está protegida. La idea de que solo una familia en todo el mundo puede resistir a los muertos vivientes parece poco realista. Lo más probable es que la inmunidad sea un fenómeno extremadamente inusual, pero posible. Esto abriría todo un mundo de posibilidades a la hora de rodar más spin-offs.

EL AGUJERO DE GUION DE FEAR TWD

La posible inmunidad de Alicia y Madison podría haber creado un agujero de guion. Como se estableció en la temporada 1 de The Walking Dead, el virus ya ha infectado a toda la población y se activa al morir; por lo tanto, la resucitación ocurre independientemente de cómo muriera la persona. La razón por la que las mordeduras de zombie son fatales no es porque el virus se transmita, sino por el exceso de bacterias letales dentro de la boca de los muertos vivientes que causan una infección incurable.

Esto deja en el aire a qué podrían ser inmunes exactamente Madison y Alicia. En lugar de ser inmunes al virus original, ambas podrían ser inmunes a dichas bacterias. Por otro lado, la familia Clark podría tener protección contra el propio virus, por lo que no resucitarían si alguno de ellos muriera. Las teorías de The Walking Dead indicaban que las mordeduras son fatales no solo por las bacterias, sino también porque las mordeduras aceleran o amplifican el virus que ya está dentro de la víctima. Si esto fuera cierto y los Clark tuvieran inmunidad viral, eso explicaría por qué la mordedura de Alicia quedó en nada en la temporada 7: simplemente ninguno de los Clark tendría el virus.