Finn Bennett, el villano de El caballero de los Siete Reinos: "Aerion se avergüenza de los Targaryen"

En su segundo episodio, El caballero de los Siete Reinos ha presentado a varios miembros de la casa Targaryen y, entre ellos, al que promete ser el gran villano de la temporada, Aerion Targaryen, un príncipe arrogante y malcriado que se cree por encima de todos. Como es habitual en el universo de Juego de tronos, el personaje es más complejo de lo que parece y Finn Bennett, el responsable de darle vida, ha explicado todo lo que hay detrás de él y su comportamiento.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"Creo que para Aerion, la situación actual de la casa Targaryen es algo triste y decadente. Ya no son lo que eran", reflexionó el actor en un encuentro con varios medios de comunicación, entre los que se encontraba CulturaOcio.com. "Teniendo esto en cuenta, es una oportunidad para él de justificar su comportamiento, su comportamiento extravagante en el torneo de Vado de Ceniza. Realmente lo veo como un hombre que piensa que este torneo está por debajo de su nivel", añadió.

Para Bennett, su personaje siente que los Targaryen "ni siquiera deberían estar allí". "El hecho de que hayan tenido que acudir a esto es francamente vergonzoso y es hora de volver a demostrar a la gente quiénes coño son", añadió, señalando la justificación que encontró para la actitud de Aerion.

En otro encuentro, el intérprete volvió a hacerse eco de estas palabras, apuntando, según recoge ComicBook, que Aerion "se siente avergonzado por la situación en la que se encuentra la Casa Targaryen, que ha perdido en cierto modo el control del poder, y cree que es hora de que se les tome más en serio". "Y luego está Peter Claffey, que es como una piedra en el camino", expuso en relación a la confrontación de su personaje con Duncan el Alto.

Y es que Aerion es el villano perfecto para la historia del caballero errante, ya que ambos son casi completos opuestos. Mientras que Dunk tiene el origen más humilde posible, pero cuenta con un alto sentido del honor, buscando sencillamente hacer lo correcto, el príncipe pertenece a una importantísima dinastía pero es malvado y soberbio. Dunk va al torneo para labrarse un nombre como caballero y Aerion acude por obligación, con su padre Maekar queriendo que sobresalga por encima del hijo de Baelor.

Por otro lado, un Targaryen cegado por sentimientos de superioridad no es nada nuevo para Poniente, un universo en el que no en vano existe el dicho de que "cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire y el mundo aguanta la respiración para ver de qué lado caerá". Así, Bennett tenía numerosos personajes en los que fijarse para reflejar la naturaleza imprevisible de la casa del dragón.

"Es imposible ver Juego de Tronos y La Casa del Dragón y esas grandes interpretaciones sin querer quedarse con algunos aspectos. Pero cuando te seleccionan para un papel, piensas: '¿Qué puedo hacer para que sea original? ¿Qué puedo encontrar para dejar mi huella en esto?'", expresó el actor.