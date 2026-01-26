El caballero de los Siete Reinos 1x02: ¿Por qué Baelor Targaryen no es rubio y cómo conecta con Jon Snow?

El caballero de los Siete Reinos 1x02: ¿Por qué no es rubio Baelor Targaryen y cómo conecta con Jon Snow? - HBO MAX

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

Desde Daenerys en Juego de tronos hasta Rhaenyra en La casa del dragón, si hay un rasgo que suele caracterizar a los miembros de la casa Targaryen ese es su pelo rubio platino (en los libros, sumado a un color de ojos tan inusual como el violeta, algo que no ha trascendido a la pantalla), aunque siempre hay alguno que se salta la norma, como Jon Snow. Ahora, El caballero de los Siete Reinos, que continúa su andadura en HBO Max con el estreno de su segundo episodio, ha presentado a otro Targaryen de cabello negro, un detalle nada baladí.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Son varios los Targaryen que se han dejado ver en los dos primeros capítulos de El caballero de los Siete Reinos, desde el hombre borracho que interpela a Dunk en la posada hasta el príncipe insolente que llega a Vado de Ceniza y confunde al caballero con un mozo de cuadra. No obstante, hay uno que destaca especialmente, tanto por su comportamiento como por su aspecto.

A diferencia de otros de su familia, Baelor Targaryen, heredero al Trono de Hierro, aparece como alguien razonable, inclinado a hacer lo correcto y tener en consideración a los que le rodean. Prueba de su carácter magnánimo es que es el único noble que recuerda a Ser Arlan y que incluso se toma la molestia de interceder por Dunk para que se inscriba en el torneo. Encarnado por Bertie Carvel, otro aspecto que diferencia al personaje del resto de su familia es su pelo, negro en vez de rubio o plateado.

Aunque en otras ficciones el color de cabello ha servido como muestra de ilegitimidad (por ejemplo, en Juego de tronos, con Ned percatándose de que Joffrey no podía ser hijo de Robert Baratheon o en La Casa del dragón, con los hijos de Rhaenyra y Harwin Strong), no es el caso en esta ocasión. Los padres de Baelor son el rey Daeron II y la dorniense Myriah Martell, de la cual heredó el pelo negro.

También Jon Snow, hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark acabaría heredando el cabello oscuro de su madre en vez del característico rubio de su padre (algo muy conveniente, ya que Ned podría hacerle pasar por su vástago más fácilmente).

Por otro lado, cabe destacar que, a lo largo de la historia de Poniente, ningún Targaryen de pelo negro ha ocupado el trono. Ni Jon Snow, al que al final de la ficción mandaban de vuelta al norte; ni Jacaerys ni Lucerys Velaryon, los dos primeros hijos de Rhaenyra Targaryen. Así pues, por mucho que Baelor sea el heredero al trono a estas alturas de El caballero de los Siete Reinos, todo apunta a que no lo llegará a ocupar.