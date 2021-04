Fans de Marvel, indignados con el Capitán América de Falcon y el Soldado de Invierno: "John Walker no merece ese escudo"

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

No entró con buen pie John Walker en el Universo Cinematográfico Marvel. Tras su debut en Falcon y el Soldado de Invierno, el nuevo Capitán América, elegido a dedo por el Gobierno estadounidense, tuvo que lidiar en la ficción con el desprecio de Bucky y Sam y el peso del legado del escudo de Steve Rogers. Mientras tanto, aquí, en el mundo real, los fans no veían para nada con buenos ojos que nadie ocupara el hueco dejado por Chris Evans. Odio y desconfianza que han tornado en ira e indignación en el fandom tras el último capítulo, en el que John Walker desciende, definitivamente, a los infiernos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Unos seguidores, los del serie marvelita que no se han tomado nada bien las últimas decisiones del personaje encarnado por Wyatt Russell que, primero, se inyecta el suero del súper soldado a escondidas y, después, tras la muerte de su compañero, asesina cruelmente a uno de los miembros de los Sin Banderas mancillando, con sangre, el escudo de Steve Rogers.

Una afrenta que -aunque por poco que conocieran la historia de John Walker en los cómics los fans... se veía venir- éstos no han perdonado, desatando de nuevo su ira contra el ahora más odiado Capitán América. Y bajo el hagstag #NotMyCap, las redes se han inundado de reacciones criticando al personaje de Falcon y el Soldado de Invierno

words that john walker will never understand pic.twitter.com/Iq8YWEzKaj — pau | tfatws (@wintersholland) April 9, 2021

esta escena debe ser una de más importante e impactante para la historia del capitán america. John Walker teniendo el escudo lleno de sangre mostrando como mancho todo el legado que steve rogers habia puesto en su escudo. no lo voy a superar nunca#FalconAndTheWinterSoldier pic.twitter.com/9l3tECud9S — agente c - TFATWS SPOILERS (@agentwand4) April 9, 2021

#TFATWS spoilers

john walker “being cap is the first time I’ve been able to do something that actually feels right”

also john walker 5 mins later: pic.twitter.com/k5bHObTIDU — jane (tfatws spoilers) (@jameswolfbarnes) April 9, 2021

⚠️spoiler TFATWS⚠️#TheFalconAndTheWinterSoldier

steve rogers john walker

using the shield using the shield

to protect to kill pic.twitter.com/lnvuHOIGuQ — federica🐨 ‎⍟ TFATWS era (@moonishbabe) April 9, 2021

#SteveRogers jamás mato a nadie por venganza #CapitanAmerica sigue siendo Steve, #JohnWalker no merece el título ni el escudo ni nada #FalconAndTheWinterSoldier pic.twitter.com/tycarvBjja — Shiva (@Shivadamme) April 10, 2021

Alguien le puede sacar el escudo a este pelotudo???? #notmycap — Julz (@julzkari) April 9, 2021

Ese escudo nunca tuvo sangre 💔 https://t.co/umTd0zDZ3M — 𝑨𝒏𝒂𝒃𝒆𝒍𝒍𝒂 (@sosanabella_) April 10, 2021

Otros, cambio, aprecian el giro argumental que está realizando la serie de Marvel y su reflexión sobre los símbolos, que no son nada sin las personas que los portan... como ya dijo el propio Sam Wilson en el primer capítulo de la ficción

#TheFalconAndWinterSoldier spoilers

i honestly love what they’re doing here. it shows that symbols are a reflection of who’s carrying them. with these two captain americas, the shield has different meaning. john walker is everything that steve rogers didn’t want to be. pic.twitter.com/vP8gptcEJc — orlane ⍟ (@wxntersbarnes) April 9, 2021

The whole point of John Walker is that his actions are the opposite of the Captain America ideology and it will come to the point where it’s indefensible. Flaws in a character make them so much more compelling. It was always meant to reinforce why Sam should have the shield pic.twitter.com/yzzWqwm1iZ — Aniq ⎊ (@aniqrahman) April 9, 2021

#TheFalconAndTheWinterSoldier spoilers



john walker really turned steve’s symbol of protection into a weapon pic.twitter.com/UwowfUO39V — ً elle ?! (@enbyrogers) April 9, 2021

También hay quien, odiando a John Walker, destaca el gran trabajo interpertativo de Wyatt Russell. Y es que ser un personaje odiado... significa que está haciendo un gran trabajo.

Spoilers #TheFalconAndTheWinterSoldier

Yes we hate john walker but lets appreciate wyatt russell for portraying walker very well. He's a good actor and it shows. We hate his character even more now pic.twitter.com/N28onLyuTY — rxchel (@moonjellic) April 9, 2021

This scene has made a lot of people very uncomfortable.

GOOD.

Keep holding up that mirror, writers 👏#TheFalconandtheWinterSoldier #JohnWalker #NotMyCap #FlagSmashers pic.twitter.com/8bLzs5JSPT — The Marvelous Madames (@MARVELMadames) April 10, 2021

"Le han arrojado dentro del manto de Capitán América y quiere hacerlo bien, pero va a hacerlo a su manera. Y esa manera es la forma particular que ha aprendido a través de su entrenamiento como cazador humano. Eso es lo que son los marines. No son Steve Rogers, no son lo mismo. No son unos 'boy scouts', son un poco más crueles", avisó ya hace unas semanas el propio Wyatt Russell, que en este cuarto capítulo parece haber comenzado su transformación en U.S. Agent o Súper-Patriota, una versión mucho más radical, violenta y oscura del héroe del escudo.