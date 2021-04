El final de Falcon y el Soldado de Invierno confirma quién es el nuevo Capitán América del Universo Marvel

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

Ha sido un viaje muy accidentado, pero finalmente Falcon y el Soldado de Invierno ha hecho justicia al heróico legado de Steve Rogers. Con John Walker demostrando que no era digno del escudo, el episodio final de la serie ha dejado claro quién es el nuevo e indiscutible Capitán América. Algo que incluso ha hecho que la serie cambie oficialmente su título.

Antes del estreno de Falcon y el Soldado de Invierno, todo apuntaba a que Sam Wilson iba a ser el nuevo Capitán América oficial. Pero entonces llegó su decisión de devolver el escudo y, sobre todo, llego Walker, el soldado designado por el Gobierno para asumir el cargo. Pronto demostró su ineptitud para representar los ideales de Steve Rogers al asesinar despiadadamente a uno de los miembros de los Sin Banderas de forma pública.

Sin embargo, Sam no estaba seguro de querer ser el nuevo Capi, considerándose a sí mismo muy por debajo de Rogers. Hasta que conoció a Isaiah Bradley, el súpersoldado negro que fue ocultado por la historia y encarcelado por su propio Gobierno para experimentar con su sangre y borrar su existencia. "Nunca permitirán que un hombre negro sea el Capitán América", es la frase de Bradley que hace decidirse a Sam. Tendrán que aceptarlo... y él se encargará, con sus actos, de que lo hagan.

Gracias en gran parte a él -y al oportuno traje que Bucky encargó a los wakandianos- Falcon da el paso que el mundo necesita. Y cuando vuelve a alzar el vuelo ante la atónita mirada de la sociedad, se convierte oficialmente y por derecho propio en el nuevo Capitán América, siendo también el primer hombre negro en lucir las barras y estrellas.

lo que fue el cambio de "The Falcon And The Winter Soldier" a "Captain America And The Winter Soldier",, increíble como lloré con ese final#TheFalconAndTheWinterSoldier #FalconAndWinterSoldierFinale pic.twitter.com/sxSHUzHDIp