El fandom tóxico de Star Wars patalea tras el gran giro de The Acolyte 1x03: "Anakin ya no es especial"

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

A pesar de que The Acolyte ha sido el mejor estreno de Disney+ en todo 2024, de que tanto crítica como público parecen haber tenido una primera opinión positiva, la nueva serie de Star Wars no ha sido ajena a los comentarios negativos. Los seguidores más radicales y reaccionarios de la franquicia no han dudado en criticar la ficción incluso antes de su estreno. Y con el sorprendente giro del tercer capítulo... el fandom tóxico se ha desatado.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Antes incluso de ver la luz, con el lanzamiento de sus primeros tráilers y adelantos, The Acolyte ya sufrió una campaña de boicot masiva por parte de miles de trolls en internet. Una vez que se lanzaron los dos primeros capítulos, esta ruidosa pero minoritaria porción del fandom también sobredimensionó ciertos asepectos que consideraban negativos como que la serie mostrara a un Jedi con sobrepeso o que tras toda la promoción centrada en la Maestra Indara, interpretada por la estrella de Matrix Carrie Anne-Moss, esta durara viva apenas cinco minutos.

Ahora, han ido más allá con la revelación del tercer episodio, en el que se sugiere que Osha y Mae, las protagonistas, fueron engendradas por la Fuerza. Su naturaleza choca con el canon sobre el origen de Anakin Skywalker, el Elegido y hasta ahora el único ser de la galaxia concebido de forma mística sin necesidad de un padre. Esta parte de más tóxica de los seguidores de la franquicia no ha tardado en responder.

"No sólo han arruinado la redención de Anakin, sino que también han arruinado su nacimiento. Ya no es especial porque no fue el primero en ser concebido a través de la Fuerza. Que le jodan al Star Wars de Disney por destruir a mi personaje favorito", lamenta una usuaria de X (Twitter).

Not only did they ruin Anakin's redemption, but they also ruined his birth. He is no longer special because he wasn't the first to be conceived through the Force.



Fuck Disney Star Wars, for destroying my favorite character. pic.twitter.com/3pT5rNallh — Lily* (@300mirrors) June 12, 2024

"El tercer capítulo de STAR WARS THE ACOLYTE básicamente arruina las películas originales con todas las decisiones creativas tomadas en este episodio de 44 minutos. Anakin ya no es especial, la Fuerza puede ser lo que quieras y las lesbianas pueden dar a luz gemelas sin necesidad de hombres", espeta furibundo otro usuario.

The third episode of STAR WARS THE ACOLYTE basically ruins the original films with all the creative decisions made within this one 44 minute episode.



Anakin is no longer special, The Force can be whatever you want & lesbians can give birth to twins without the need of men. New… pic.twitter.com/Y2YiS3T6VN — Endymion (@EndymionYT) June 12, 2024

"Pues no tengo mucho que decir del 1x03 de 'The Acolyte'. Simplemente no me ha gustado. Todo es bastante simple (guion, historia, interpretaciones...) y quita particularidad a la historia de Anakin, lo cual para mí es imperdonable. Me alegro, eso sí, por la gente que le ha gustado", reflexiona una usuaria más cabal.

Pues no tengo mucho que decir del 1x03 de 'The Acolyte'. Simplemente no me ha gustado. Todo es bastante simple (guión, historia, interpretaciones...) y quita particularidad a la historia de Anakin, lo cual para mí es imperdonable. Me alegro, eso sí, por la gente que le ha gustado pic.twitter.com/n1X94HIT78 — Elena ✨ (@elenaskywalker_) June 12, 2024

"El episodio 3 de Star Wars: The Acolyte se centró en las brujas lesbianas que producen niños con la Fuerza. Básicamente, están desechando todo el contexto de la creación de George Lucas y apartando a su base de fans masculinos", asegura otro exaltado.

Star War, The Acolyte episode 3 became about Iesbian witches producing children with the Force.



They are basically throwing away all of the background of the George Lucas creation and booting their male fan base.



🔊



pic.twitter.com/OihtB7NVbf — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) June 12, 2024

"En Star Wars: The Acolyte las brujas lesbianas usan la fuerza para tener hijos. Anakin Skywalker el elegido por ser el único hijo de la fuerza? Jajajaja claro que no. Disney logro que una saga que amo desde que soy pequeño me valga verga. Dejen morir a Star Wars, por favor", pide otro. "Star Wars ahora está arruinada por culpa de The Acolyte. Anakin Skywalker ya no es especial y la Fuerza no significa una mierda. Dios, odio a Disney", expresa otro de los 'haters'.

En Star Wars The Acolyte las brujas lesbianas usan la fuerza para tener hijos



Anakin Skywalker el elegido por ser el único hijo de la fuerza? Jajajaja claro que no



Disney logro que una saga que amo desde que soy pequeño me valga verga



Dejen morir a Star Wars por favor pic.twitter.com/7ICoW9f1Kg — ByMiguel ΔOX❑🌿 (@ByMiguel18_) June 12, 2024

"Nunca fui un gran admirador de que Anakin tuviera una concepción inmaculada, pero George quería mostrar que era completamente único como El Elegido. Según Disney, ese ya no es el caso. La Fuerza y los Jedi han sido reconfigurados por completo en una serie barata de Disney+", comenta uno más.

I was never the biggest fan of Anakin being an immaculate conception, but George wanted to show how he was completely unique as the Chosen One. According to Disney, that's no longer the case. The Force & The Jedi have been totally retconned in a cheap Disney+ show.#TheAcolyte pic.twitter.com/2Fww0lE8za — Lucas Star Wars Girl (@LucasSWGirl) June 12, 2024

¿HA CAMBIADO EL CANON?

Cabe señalar que, en realidad, el episodio de The Acolyte no confirma abiertamente que Osha y Mae también fueran concebidas por la Fuerza. Lo que sí se desvela es que fue la Madre Aniseya quien las creó, probablemente con algún experimento por medio de su magia, mientras que la Madre Koril les dio a luz.

Por otro lado, la concepción de Anakin sigue siendo un tema bastante complejo. Un cómic oficial, el número 25 de la saga dedicada a Darth Vader, confirmó que fue Palpatine quien, usando técnicas aprendidas de su maestro, Darth Plagueis, manipuló los midiclorianos en el útero de Schmi para engendrarlo en su vientre.

Se espera que lleguen más detalles sobre la concepción de las gemelas en los próximos episodios de The acolyte. El cuarto capítulo llegará a Disney+ el miércoles 19 de junio en España, la noche del martes 18 en América Latina.