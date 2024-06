Star Wars The Acolyte: ¿Quién es el Sith maestro de Mae?

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

The Acolyte ha llegado al fin a Disney+ con sus dos primeros episodios. La nueva serie de Star Wars presenta una historia ambientada en la Alta República, momento en el que los Sith estaban ocultos y los Jedi los creían extintos. Sin embargo, un misterioso villano ha comenzado a sembrar el caos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el final del primer episodio, Mae se reúne con el que resulta ser su maestro. Se trata de una figura enmascarada en un agrietado casco que luce un traje negro y blande una espada de luz roja.

“Los Jedi viven en un sueño y creen que todos los demás lo compartimos. Si atacas a un Jedi con un arma, fracasarás. Ni el acero ni los láseres les suponen un peligro. Pero una acólita... Una acólita puede destruir sin armas. Una acólita puede destruir el sueño”, reflexiona con una voz masculina y metalizada, al estilo Darth Vader.

Por el momento, este villano apenas se ha dejado ver ni en los dos primeros episodios de la serie ni en los tráileres de The Acolyte. Sin embargo, ya hay muchos fans trazando teorías sobre de quién podría tratarse. Y es que, a falta de confirmar definitivamente que es un Sith, hay varios nombres que podrían cuadrar.

DARTH PLAGUEIS

La opción que muchos fans desean ver es Darth Plagueis el Sabio. Este Lord Sith fue el Maestro del Emperador Palpatine, aquel que le enseñó todo sobre el Lado Oscuro y que fue incluso capaz de modificar los midiclorianos para crear vida. Puesto que The Acolyte se ambienta solo 100 años antes de La amenaza fantasma, Plagueis es uno de los nombres más probables. En su contra juega que el villano es de raza Muun, cuya gran característica es su enorme y alargado cráneo que no parece entrar en el casco del antagonista de la serie.

DARTH TENEBROUS

Junto a Plagueis, otro de los grandes nombres sobre la palestra es Darth Tenebrous. Este fue el maestro de Plagueis, por lo que también cuadraría dentro de la horquilla temporal. Puede que antes de escoger a Darth Plagueis como su aprendiz, intentase llevar a Mae por la senda del Lado Oscuro de los Sith.

DARTH VENAMIS

Aunque Darth Venamis no forma parte del canon, sí aparece en el universo expandido Star Wars Legends, del que la creadora de The Acolyte se ha declarado fan. Venamis fue un aprendiz secreto de Darth Tenebrous, quien rompió la Regla de Dos al adiestrar a dos aprendices de manera simultánea. Cuando Plagueis mató a Tenebrous, Venamis intentó acabar con él pero fracasó, convirtiéndose en conejillo de indias de sus experimentos para la vida eterna hasta que finalmente le mató del todo. En The Acolyte, este villano que se autodeclaró Sith podría seguir vivo y estar adiestrando a Mae.

DARTH SIDIOUS/PALPATINE

Una opción poco probable aunque no imposible es que el villano sea una versión joven de Darth Sidious, es decir, el Emperador Palpatine. En teoría aún no debería haber nacido, aunque puede que en realidad sí lo haya hecho. La explicación de por qué llega relativamente joven hasta la Saga Skywalker, que se desarrolla cien años después de la serie, estaría en su poder en los midiclorianos y su influencia en la vida, tal y como ya ha demostrado en Star Wars. Sería una sorpresa, pero no es la opción más descabellada.

UN JEDI CAÍDO

Al margen de los nombres ya conocidos del universo Star Wars, puede que el villano de The Acolyte sea alguien nuevo. Una teoría apunta a que no se trata de un Sith sino de un Jedi caído al Lado Oscuro. No es la primera vez que ocurre y estos no siempre acaban convirtiéndose en Sith al uso. De ser este el caso, aún se necesitan más pistas para descubrir su identidad.

UN NUEVO SITH

También es posible que sí se trate de todo un Sith que no haya aparecido nunca antes en Star Wars. Ya sea un antiguo Jedi como Anakin Skywalker o el Conde Dooku, o bien un usuario de la Fuerza sin adiestramiento previo, este antagonista podría ser un nuevo Sith en toda regla. Para descubrirlo aún habrá que esperar más episodios hasta que revele más sobre su verdadera naturaleza.

UN CABALLERO DE REN

Otra opción más dentro de los usuarios del Lado Oscuro es que el villano sea un Caballero de Ren. Su traje es bastante similar al de Kylo Ren en la trilogía de secuelas. Y se sabe que esta Orden llevaba en realidad mucho tiempo creciendo y sembrando el caos en la galaxia. Quizá incluso sea el primero de todos ellos.

QUIMIR

Tras el estreno de The Acolyte, una nueva teoría ha salido a la luz. En el segundo capítulo, Mae se reúne con un joven, Quimir, que aparentemente es algo torpe y despreocupado. Pero muchos fans han visto en esta actitud una fachada que escondería tras él al auténtico villano de la serie. Algo que, por sus conversaciones con él, ni siquiera la propia Mae parece saber. De nuevo, hay que estar especialmente atentos a cómo se desarrolla este personaje para confirmar o descartar esta posibilidad.