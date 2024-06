La creadora de The Acolyte defiende el polémico giro del episodio 3 y su ruptura del canon de Star Wars

La creadora de The Acolyte defiende el polémico giro del episodio 3 y su ruptura del canon de de Star Wars

La creadora de The Acolyte defiende el polémico giro del episodio 3 y su ruptura del canon de de Star Wars - STAR WARS

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

El tercer capítulo de The Acolyte vino cargado de múltiples revelaciones. La serie ambientada en la Alta República, un período hasta ahora inexplorado en pantalla, sorprendió con un flashback que incluía un gran giro de guión sobre el origen de las gemelas protagonistas, Mae y Osha. Una revelación que las conectó directamente con el gran protagonista de la saga original Anakin Skywalker, el niño que más tarde se convertiría en Darth Vader.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La tercera entrega de The Acolyte es un largo flashback que lleva al espectador 16 años antes de los eventos de los primeros capítulos, al planeta natal de Osha y Mae, Brendok. Tal y como se revela, las gemelas crecieron en el seno de un clan de brujas que usaban la Fuerza (aunque se refieren a ella como el Hilo) y que dicen estar perseguidas por el uso que hacen de sus facultades, mostrándose claramente hostiles hacia los Jedi.

"La galaxia no trata bien a las mujeres como nosotras, a las brujas con nuestras habilidades", dice en un momento dado la líder del clan que también expone el periplo al que las brujas se han visto obligadas al ser perseguidas por la República... y su brazo armado, los caballeros Jedi. "Nos exiliarion, nos cazaron, nos persiguieron y nos obligaron a escondernos. Todo porque decían que nuestro poder era oscuro, antinatural. Estábamos a punto de desaparecer y entonces nos bendijeron con un milagro, el regalo de la vida", denuncian.

Y es que este "regalo" o "milagro" es sin duda la revelación más sorprendente de todo el capítulo, que tiene que ver con el origen de las niñas, de quien las brujas afirman que no tienen padre. En el capítulo queda claro que dos de estas brujas parecer ser la familia de las gemelas, sus dos madres. Se trata la Madre Koril, quien dice haberlas llevado en su interior y la Madre Aniseya, líder del aquelarre, que sostiene haberlas creado. No hay ningún otro niño en la comunidad.

"¿Y qué pasará si descubren cómo las creaste?", le pregunta Koril a su pareja cuando los Jedi se presentan ante el clan y pretenden reculutar a las gemelas, sensibles a la Fuerza. Y es que, el origen de estas dos hermanas hace alusión al nacimiento, también sin padre y por obra y gracia de la Fuerza, de Anakin Skywalker. Algo que no ha gustado a muchos fans, que no han acpetado de buen grado que el absoluto protagonista de las nueve películas originales y su místico nacimiento no sea algo único y exclusivo del personaje que luego se convirtió en Darth Vader.

"Si sigues viendo la serie, hablaremos de ello y lo analizaremos. Yo diría que no hay una única respuesta. Algunos personajes creen ciertas cosas, y otros personajes creen otras cosas en términos de lo que ella quiere decir con eso. Así que tendrás que verlo y decidir de qué lado del debate estás", ha declarado Leslye Headland, showrunner y creadora de The Acolyte, a Entertainment Weekley en unas declaraciones con las que parece pedir paciencia a los fans y prometer que las explicaciones llegarán.

Aniseya no es el primer personaje de Star Wars que afirma haber creado vida pues Palpatine ya mencionó en las precuelas que su maestro, Darth Plagueis, era capaz de ello. En la misma línea, la peculiar concepción de Osha y Mae sin duda alude a la del más icónico personaje de la franquicia.

ANAKIN TAMPOCO TUVO PADRE

Tal y como recordarán todos los fans de Star Wars, en el Episodio I: La amenaza fantasma, Shmi Skywalker, madre de Anakin, también explica a Qui-Gon Jinn, el jedi interpretado por Liam Neeson que se interesa por el pequeño al constatar su increíble tasa de midiclorianos (criaturas mircoscópicas que se encuentran en todos los seres y los conectan con la Fuerza), que el niño no tiene padre.

Tras años de especulaciones y teorías de lo más dispares, el número 25 del cómic oficial de Darth Vader confirmó que el padre de Anakin Skywalker fue el mismísimo Emperador Palpatine. Es decir, que Anakin fue engendrado fruto de los oscuros conocimientos de Darth Sidious sobre el reverso tenebroso de la Fuerza y la manipulación de los midiclorianos para crear vida.

Una habilidad que, tal y como le cuenta el propio Palpatine a Anakin en La Venganza de los Sith al relatarle la historia de la Tragedia de Darth Plagueis el Sabio, el sith aprendió de su maestro, Darth Plagueis... antes de matarlo.