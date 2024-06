¿Son Las Brujas De Star Wars: The Acolyte Hermanas De La Noche De Dathormir?

The Acolyte, la nueva serie de Star Wars, ha presentado a un nuevo grupo de brujas que han despertado el interés, y también gran polémica, entre los fans galácticos. Lideradas por la Madre Aniseya, estas hechiceras son sensibles a la Fuerza, lo que les genera conflictos con los Jedi. Pero en realidad no son ni mucho menos las primeras usuarias de la Fuerza con un cariz más oscuro, pero sin ser Sith, que han aparecido en la franquicia de George Lucas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Este nuevo aquelarre de brujas vive en el exilio en el planeta Brendok, si bien el capítulo no detalla de dónde son originalmente. Lo cierto es que el grupo está compuesto únicamente de mujeres. Todas ellas son muy poderosas en la Fuerza y son capaces de emplear habilidades propias tanto del Lado Luminoso como del Lado Oscuro.

A diferencia de los Jedi, ellas no se restringen por una serie de normas estrictas sobre lo que está bien y lo que está mal. El ejemplo más extremo es la creación de las propias Osha y Mae, las protagonistas de The Acolyte. En el capítulo se desvela que las niñas no tuvieron padre sino que Aniseya las engendró, probablemente alterando la Fuerza, tal y como -según consagraron los cómics oficiales de la saga- hizo Palpatine con Anakin Skywalker. Eso sí, fue la Madre Koril quien las gestó en su vientre.

Por el momento, no se sabe mucho más sobre ellas. El equipo de The Acolyte aún tendrá que ofrecer más detalles sobre la procedencia original del aquelarre y algunas de sus costumbres. La única que se conoce es el ritual de ascensión que las pequeñas deben seguir para convertirse en brujas de pleno derecho.

OTROS TIPOS DE BRUJAS

En cualquier caso, hay una manera muy sencilla de entender mejor a las brujas de The Acolyte. Y esa es repasando el historial de brujería en Star Wars. El grupo más conocido y popular de la saga eran las Hermanas de la Noche de Dathormir. Creadas por Dave Filoni, debutaron en la serie The Clone Wars, aunque en Ahsoka tuvieron su primera aparición en imagen real, desvelando además que su origen se encontraba en otra galaxia, en el planeta Peridea.

Gracias a ellas se sabe que las brujas en Star Wars cuentan con una serie de poderes muy distintos a los de los Jedi y los Sith. Su comprensión de la Fuerza es radicalmente diferente y por ello son capaces de comunicarse en distancias enormes, incluso de una galaxia a otra. También generan distintos tipos de energía, pueden invocar armas, teletransportarse e incluso resucitar a los muertos.

Puede que este clan místico de The Acolyte que ahora reside en Brendok tenga su origen en Peridea, y sean parte de las brujas originales que se vieron obligadas a exiliarse. Aunque es poco probable.

Lo más plausible, teniendo en cuenta que la Fuerza o el Hilo, como lo denominan ellas, une todo en todas las galaxias... es que las brujas de The Acolyte no tengan nada que ver con las Hermanas de la Noche, aunque también puedan emplear algunos de estos poderes. Porque si algo se ha demostrado en Star Wars es que la Fuerza es un recurso que puede ser interpretado de múltiples formas y que otorgará unas ventajas u otras a aquellos que sean sensibles a ella.

Por ejemplo, la raza lasat, a la que pertenece Zeb de Star Wars Rebels, conocía la Fuerza bajo otro nombre, Ashla. Así llamaba también al Lado Luminoso el Bendu, otro personaje sensible a la Fuerza presentado en la mencionada serie de animación pero que no se adscribía ni a las creencias de los Jedi ni de los Sith.

BRUJAS... Y MONJES

Otro gran ejemplo de grupos sensibles a la Fuerza se encuentra en el planeta Jedha, mostrado por primera vez en Rogue One. Allí vivía, por ejemplo, el grupo de monjes conocido como los Guardianes de los Whills. En ese mismo planeta, en los cómics de la Alta República, se reunía la Convocatoria de la Fuerza.

Este cuerpo asesor velaba por el entendimiento y enriquecimiento entre las distintas religiones de la Fuerza que habitaban allí. Entre ellos estaban la Orden Jedi y los mencionados Guardianes, pero también los Discípulos de los Whills, los Fallanassi, los Lonto, los Matukai, la Iglesia de la Fuerza, los Hechiceros de Tund y la Senda de la Mano Abierta.

Todos ellos contaban con unas creencias muy distintas sobre la Fuerza que les hacían vivir de una u otra manera, siguiendo determinados rituales y empleando poderes y habilidades distintas. Las nuevas brujas de The Acolyte son, por tanto, únicamente un grupo más de seguidoras de la Fuerza o el Hilo dentro de los muchos que existen en la galaxia.