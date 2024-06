Star Wars: The Acolyte rompe el origen único de Anakin tras 25 años

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

The Acolyte acaba de estrenar su tercer episodio y en él se ha dado mucho contexto al pasado de Osha y Mae, las gemelas protagonistas interpretadas por Amandla Stenberg. Pero, además, la nueva serie de Star Wars parece haber unido sus vidas, y especialmente su orígen, de manera irremediable al de Anakin Skywalker.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el capítulo se desvela que las dos hermanas vivían en el planeta Brendok, criadas por un aquelarre de brujas sensibles a la Fuerza. Pero cuando los Jedi llegaron al lugar para ofrecerse a entrenarlas, se revela el gran secreto. "¿Dónde está su padre?", pregunta la Maestra Indara. "No tienen padre", responde tajante la Madre Aniseya, líder del grupo.

Rápidamente, la conversación cambia hacia otros derroteros, pero los fans de Star Wars habrán reconocido inmediatamente algo muy familiar. Si Mae y Osha no tienen padre, eso significaría que han sido engendradas por la Fuerza. Exactamente lo mismo que ocurrió con Anakin Skywalker, tal y como le explicaba su madre, Shmi, a Qui-Gon Jinn en Star Wars: Ep. I - La amenaza fantasma

"No hubo padre. Yo le llevé dentro, le di a luz, le crie. No sé explicar lo que pasó", indicaba entonces la progenitora del pequeño Anakin. Esto fue lo que terminó de convencer a Qui-Gon de que él era el Elegido que devolvería el equilibrio a la Fuerza y así lo defendió ante el Consejo Jedi.

Pero ahora, Star Wars ha hecho que ese nacimiento virginal no sea algo único. Algo en lo que se insiste más adelante en The Acolyte. Las brujas discuten sobre si dejar a Osha tomar las pruebas de los Jedi o no. Ahí se revela que quien dio a luz a Osha y Mae fue en realidad la Madre Koril. Toda una sorpresa pues ella es de la especie zabrak mientras que las dos niñas son humanas.

"No traje a las niñas al mundo para que nos las quitase una banda de monjes dementes", defiende Koril ante Aniseya, que sí está por la labor de permitirlas hacer el test Jedi. "Yo las llevé dentro", insiste nuevamente la primera. "Y yo las creé", le responde la segunda.

Esas palabras llevan a pensar en un poder muy siniestro y propio del Lado Oscuro. En los cómics de Star Wars se confirmó hace unos años que en la concepción de Anakin Skywalker fue Palpatine quien alteró la Fuerza y los midiclorianos para que el feto se generara en el vientre de Shmi sin mediar varón. Y aunque no se especifica, todo apunta a que la Madre Aniseya hizo lo mismo para engendrar a las protagonistas de The Acolyte.

"¿Qué pasará si los Jedi descubren cómo las creaste?", le dice Koril. De nuevo, la serie cambia entonces de tercio para centrarse en la prueba de Osha. Pero parece evidente que el poder en la Fuerza de estas brujas era tan grande que eran capaces de crear vida. Por eso los Jedi las temen tanto, ya que este tipo de usos, para dar vida, era propio del Lado Oscuro y de los Sith.

En cualquier caso, The Acolyte ha confirmado que el nacimiento de Anakin no era tan único como se creía. Aunque sigue siendo algo extraordinario y muy poco habitual en la galaxia, el episodio demuestra que Palpatine no era el único ser sensible a la Fuerza con un poder lo suficientemente alto como para crear vida.