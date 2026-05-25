Euphoria 3x07 mata a uno de sus personajes icónicos y deja en el aire el destino de otro - HBO MAX

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Tras el estreno del séptimo episodio de la tercera (y presuntamente última) temporada de Euphoria, los fans tienen más motivos que nunca para temer el desenlace de la ficción. Y es que la entrega, no contenta con matar cruelmente a uno de los personajes principales, deja la supervivencia de otro muy querido en el aire.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

La suerte no había sonreído precisamente a Nate Jacobs a lo largo de la temporada 3 de Euphoria pero no ha sido hasta el séptimo episodio que el destino del personaje encarnado por Jacob Elordi ha quedado sellado. En este, los prestamistas que habían mantenido a Nate cautivo debido a su deuda toman una radical decisión y lo entierran en un ataúd con un pequeño orificio para que pueda respirar, dando a Cassie tres días (el tiempo que puede aguantar antes de morir de deshidratación) para comprar su libertad.

Cassie hace todo lo posible por ayudar a su marido, involucrando a varias personas en el proceso. Así, ella pide ayuda a Maddy, quien a su vez se la pide a Alamo (poniendo en peligro sin querer a Rue tras mencionar que estaba divagando sobre la DEA), que resuelve el problema matando a Naz. No obstante, y aunque no habían transcurrido las 72 horas del ultimátum, cuando Cassie desentierra a Nate, este ya está muerto y es que, desafortunadamente, una serpiente de cascabel se había metido por el respiradero antes de que pudieran salvarlo.

Hablando sobre cómo fue rodar esas escenas finales de su personaje, Elordi contó que se estaba "bastante tranquilo" en el ataúd, a pesar de no poder mover los brazos, según recoge Deadline. En cuanto a la serpiente, un vídeo detrás de cámaras revela que se usó una boa constrictor con un cascabel falso. "Era súper mono. Era muy mimoso", expresó el actor, señalando que "se limitó a sentarse a mi lado" y estaba tan "somnolienta" que tuvo que "darle un empujoncito para que se levantara".

El intérprete se refirió a la muerte de su personaje haciendo balance sobre lo que ha significado para él el papel. "Es algo un poco entrañable. Esta serie es una parte muy importante no solo de mi carrera, sino de mi vida. Ha sido increíble, y estoy muy orgulloso de haber formado parte de esto", expresó.

¿MORIRÁ RUE (ZENDAYA) AL FINAL DE EUPHORIA?

Mientras que ya es muy tarde para Nate Jacobs, los fans aún deben preocuparse por Rue, a quien la muerte parece perseguir desde hace varios capítulos. Cuando la chica empieza a divagar sobre nazis y la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) Lexi no la cree, por lo que acude a Ali, a quien le cuenta todo.

El personaje de Colman Domingo, cuyo pasado se explora un poco en la entrega, revelando que él mismo había luchado contra la adicción a las drogas antes de pasar a ayudar a otros en esa situación, le pide a Rue que diga que no al trabajo en Texas y le ofrece todo el apoyo que necesite. Sin embargo, cuando Ali despierta a la mañana siguiente, no encuentra más rastro de la chica que una nota en la que le pide que le perdone.

Por su parte, Rue se presenta en casa de Laurie para hacerle creer que Alamo la ha golpeado, pero allí no encuentra nada de simpatía. De hecho, Laurie, Wayne y Harley insisten en que debe pagar por su traición y discuten sobre si es mejor venderla o matarla. Cuando todos duermen, Faye abre la habitación donde han encerrado a Rue y juntas, van a por la caja fuerte, que pronto descubren que no contiene dinero, sino carnets de conducir.

Faye, que cree que Rue le ha mentido, grita para despertar a Wayne, dejando al personaje de Zendaya en una posición más que comprometida. Y es que, si ya antes querían matarla, ver que ha intentado robarles no parece mejorar en lo más mínimo sus posibilidades de escapar ilesa. Y aunque consiguiera huir cabe recordar que Alamo, tras su conversación con Maddy también tiene motivos para querer deshacerse de ella.