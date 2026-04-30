Así se rodó la brutal boda de Cassie y Nate en Euphoria 3x03: Dos versiones, una paliza y muchas lágrimas

El creador de Euphoria explica por qué rodaron dos versiones de la escena más brutal del 3x03 - HBO MAX

MADRID, 30 Abr. (CulturaOcio) -

La ostentosa (y caótica) boda de Cassie y Nate ha eclipsado el tercer episodio de la temporada 3 de Euphoria, que ya está disponible en HBO Max. Una velada que culmina con una impactante escena que se rodó dos veces pues Sam Levinson, el creador de la serie, no quedó satisfecho la primera vez. Así, el cineasta ideó una puesta en escena diferente, que acabó siendo la definitiva.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el episodio 3 de la tercera temporada, las deudas y mentiras de Nate (Jacob Elordi), que hasta entonces había ocultado a Cassie (Sydney Sweeney), hacen que la fachada de aparente normalidad que la pareja intenta sostener salte por los aires durante la boda. Después de una accidentada ceremonia, Naz, un peligroso prestamista al que el personaje de Elordi debe dinero, se presenta en la mansión de los recién casados acompañado de varios hombres más.

Allí, le dan una brutal paliza a Nate, llegándole a amputar dos dedos de los pies, mientras Cassie llora desconsolada, lamentándose y repitiendo que no es justo que su boda haya acabado así. No obstante, esta no fue la primera versión que se rodó de la escena.

En su paso por el pódcast de IndieWire Filmmaker Toolkit, Levinson ha explicado que rodaron una primera versión en la que "había unos planos muy rápidos". "¡Bum!, su cabeza [la de Nate] se gira hacia un lado; la cámara retrocede con él mientras sale disparado contra la pared", recordó Levinson.

"Terminamos el rodaje de esa noche, me voy a casa y pienso: 'Esto se sale de nuestro estilo, los cortes son demasiado rápidos, hay algo que no encaja, no estamos haciendo una película de acción'", rememoró el cineasta. En este sentido, Levinson remarcó la importancia de que la historia "siga manteniendo un cierto ritmo" incluso cuando la ficción dialoga formalmente con otros géneros como, en este caso, el del cine de acción.

LA PSICOLOGÍA DE NATE Y CASSIE

Al día siguiente, Levinson se replanteó junto al director de fotografía Marcell Rév, que lleva trabajando en Euphoria desde la primera temporada, cómo rodar la escena. "Empezamos a hablar de ello, de cómo podíamos hacer que esto encajara con la psicología de Nate y Cassie, y de repente todo empezó a cobrar sentido", rememoró Levinson. "Si lo aplicamos a Cassie, ¿cuál sería su reacción al ver que le dan una paliza a Nate? Bueno, empezaría a decir: 'Esta es mi boda. ¿Cómo me ha podido pasar esto?'", explicaba el cineasta, imitando la voz del personaje de Sweeney.

Así, la escena acabó filmándose con Cassie en el centro del encuadre llorando mientras, a sus espaldas, Nate recibe una paliza que le deja completamente ensangrentado. Cassie no cesa de sollozar y lamentarse de sí misma, sin siquiera mirar a su marido mientras le propinan un golpe tras otro.

Según Levinson, fue entonces, durante aquel segundo intento de rodar la escena, cuando comprendieron que la clave de la secuencia radicaba en "la psicología de Cassie y su narcisismo mientras a su marido le están dando una paliza de arriba abajo por las escaleras", por lo que tenía sentido que el personaje de Sweeney ocupara el centro del encuadre.