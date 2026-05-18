Euphoria 3x06: ¿Sigue viva Rue (Zendaya)?

Euphoria 3x05: ¿Sigue viva Rue (Zendaya)? - HBO MAX

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

El final del quinto episodio de la tercera temporada de Euphoria dejó a los fans en vilo, con la duda de si Rue podría escapar de Álamo. Con el cuerpo enterrado y el dueño del club de striptease cargando hacia su cabeza con un mazo, la muerte de la chica parecía asegurada. No obstante, no ha sido hasta el sexto episodio que la serie ha confirmado el destino del personaje de Zendaya.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

El capítulo 6 comienza con una serie de flashbacks (narrados por Rue) que describen la cruda infancia de Álamo siendo criado por su madre, "la mujer más fría que jamás conoció", cuya actitud con los hombres marca su desconfianza hacia el género opuesto en su vida adulta. Poco después se desvela que el líder criminal perdona la vida a Rue... Anque por poco y solo porque esta asegura conocer al conductor de la huida del robo y poder recuperar la mercancía y el dinero.

Aunque consigue sobrevivir, las cosas no parecen irle demasiado bien a Rue durante el episodio. En lo personal, la joven se lleva otro duro golpe (en más de un sentido) cuando confronta a Jules respecto a su relación con un 'sugar daddy'. Si bien la conversación comienza con un leve tonteo, Jules llama a su último encuentro un "error" y encuentra divertida la idea de que puedan llegar a ser algo más.

El personaje de Hunter Schafer acaba pegando una brutal bofetada a Rue, derribándola sobre el caballete en el que estaba pintando después de que esta le acuse de ser un "juguete" que Ellis mantiene escondido.

Por otro lado, Rue acude a una iglesia y mantiene una emotiva conversación telefónica con su madre. "Supongo que pensé que, si Él existe, también existe la redención. Si hay redención, entonces hay salvación. De alguna manera, lo necesito. Es solo que... no quiero quedarme atrapada con todos los errores que he cometido", admite.

La chica parece encontrar consuelo así en la religión, una idea que se ve subrayada por la imagen de una zarza ardiendo en los últimos compases del capítulo. El personaje de Zendaya se encuentra ante esta imagen de resonancias bíblicas poco después de casi haber sufrido una colisión mortal con otro vehículo.

CASSIE SE BORRA SU CUENTA DE ONLYFANS Y RECIBE EL DEDO DE NATE

En cuanto a la trama de Cassie en el sexto episodio de la ficción, la chica tiene oportunidad de brillar durante su aparición en L.A. Nights, ya que su compañero de escena sabe usar a su favor el ataque de pánico que de repente le sobreviene al recordar su noche bodas. Cautivada, la realizadora le ofrece a Cassie un papel principal siempre y cuando borre su cuenta de OnlyFans y esta acepta.

Poco después, el personaje de Sydney Sweeney recibe un paquete con el dedo anular de Nate y una nota que la insta a coger el teléfono. La serie también se detiene brevemente en el propio Nate, quien se encuentra derribando vallas y pisoteando florecillas cuando un matón le encuentra y empieza a darle una nueva paliza.