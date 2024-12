Uno de los Eternos de Marvel regresará en una serie de Disney+

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

Han pasado tres años desde que Marvel estrenara Eternals, película que, a pesar de presentar a algunos de los personajes potencialmente más poderosos de toda la franquicia, no tuvo muy buena acogida. Aunque parece que la cinta no tendrá secuela, al menos uno de sus héroes sí regresará al UCM y es que Kingo (Kumail Nanjiani) formará parte de la tercera y última temporada de What If...? (¿Qué pasaría si...?), que llegará a Disney+ el próximo 22 de diciembre.

La serie de animación explora las distintas realidades del universo Marvel, por lo que resulta perfecta para traer de vuelta, aunque sea brevemente, a muchos personajes que podrían creerse perdidos para siempre. Así, el tráiler de la nueva tanda de episodios muestra a Kingo en un par de escenas, la primera de ellas, detrás de una Agatha Harkness preparada para que empiece "el espectáculo".

Más adelante, Kingo aparece con los ojos brillantes, quizá formando la Uni-Mente, lo que podría indicar que el episodio incluirá más Eternos aparte del encarnado por Nanjiani (que también le pondrá voz en What If...?).

Aunque todavía no se sabe qué rol jugará Kingo en la ficción, The Direct ha aventurado que, al estar junto a Agatha en el tráiler, esto podría significar que se unirá a ella después de que la bruja les arrebate su poder a los otros Eternos y que, en algún momento posterior, él decida traicionarla.

Por otro lado, el pasado mes de febrero el 'insider' CanWeGetToast ya adelantó el papel de los Eternos en What If...?, asegurando que la premisa del capítulo sería "¿Qué pasaría si los Eternos no hubieran detenido la Emergencia?". Dicho evento se refiere al surgimiento del Celestial Tiamut en el final de Eternals en mitad del océano Pacífico. En la cinta de Marvel los héroes lograron detenerlo y conseguir que muriera antes de emerger definitivamente.

En todo caso, habrá que esperar al estreno de la ficción para volver a ver a Kingo y descubrir si estará acompañado del resto o no. Por otro lado, el tráiler de la nueva temporada ofrece un suculento vistazo a otras variantes de héroes y villanos de la Casa de las Ideas, como el Soldado de Invierno, Hulk, el Guardián Rojo, Shang-Chi, Howard el Pato o Tormenta blandiendo el martillo de Thor.