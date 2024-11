Marvel confirma la llegada de uno de sus personajes mas conocidos al UCM

MADRID, 9 Nov. (CulturaOcio) -

What If... (¿Qué pasaría si...?) la serie con la que Marvel explora las distintas realidades de su universo regresará a Disney+ con una tercera temporada. A la espera de que se confirme su fecha de estreno, Matt Chauncey, uno de sus principales guionistas, ha anunciado que los nuevos episodios contarán con el debut en el UCM de un célebre personaje de la Casa de las Ideas. Chauncey, que ya trabajó como guionista en varios episodios de Ms. Marvel, anunció a su paso por la LightBox Expo que la temporada 3 de What If... había fichado a una estrella de ensueño para encarnar en ella a un "conocido" y largamente esperado personaje del universo Marvel. Los últimos rumores señalaban a Ororo Munroe/Tormenta como posible candidata a aparecer en los nuevos episodios, empuñando a Mjölnir, el tremendamente poderoso martillo de Thor.

Algo que, en realidad, tampoco resultaría tan sorprendente, pues la poderosa mutante y miembro de la imposible Patrulla X, a la que han interpretado Halle Berry y Alessandra Shipp en las películas de X-Men, se ha dejado ver anteriormente en otras series animadas y más recientemente en X-Men '97, que ha sido renovada por una temporada 2. Por lo que, llegado el caso, su aparición marcaría su debut en el UCM.

Sin embargo, aunque Chauncey no llegó a revelar de quién se trata, tras la llegada de Kahhori en el 2x06, esta tercera entrega contará con otro personaje creado específicamente para la ficción. Lo que sí confirmó es que habrá un episodio musical inspirado en las alocadas comedias screwball que Hollywood solía producir en los años 30.

"Es una hazaña tremenda para la animación, especialmente con los desafíos para coordinar el baile y movimiento. Pero Marvel lo ha conseguido todo y va a ser espectacular", aseguró el guionista y también productor.

Por otro lado, quien también se dejará caer en los nuevos capítulos de What If... será el Capitán América de Sam Wilson, al que, según A.C. Bradley, el guionista de Falcon y El Soldado de Invierno, no se había podido incluir antes porque aún no se había establecido como el sucesor de Steve Rogers cuando estaban desarrollando el libreto de la serie.