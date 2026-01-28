Ralph Fiennes insinúa quién interpretará a Lord Voldemort en la serie de Harry Potter

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

A pesar de que la serie de Harry Potter tiene casi todo su reparto cerrado, todavía se desconoce quién dará vida al temible Lord Voldemort. Ralph Fiennes, el actor que lo encarnó en la saga cinematográfica protagonizada por Daniel Radcliffe ha insinuado quién interpretará al gran villano en su salto a la pequeña pantalla, que llegará a HBO en algún punto de 2027.

"Bueno, me han dicho que ya lo han cubierto, ¿no?", soltó Fiennes ante la prensa durante su paso por una alfombra roja, antes de mencionar de manera casual a Cillian Murphy como posible fichaje para dar vida a Voldemort. "Ya dije que creo que Cillian Murphy es muy bueno. Es muy, muy buena elección", aseguró.

Cillian will never be free of the Voldemort rumors, no matter how much he denies it, will he? 😭 pic.twitter.com/bbS4zpNrcA — michi³⁰ᴵ⁰⁷ (@gofckapineapple) January 23, 2026

"Me parece que ya lo habían anunciado, ¿no? No lo sé, pensaba que sí", expresó Fiennes. Los rumores sobre la elección de Murphy para ser Lord Voldemort en la serie de Harry Potter llevan tiempo circulando. De hecho, el propio actor, que volverá a interpretar a Tommy Shelby en The Immortal Man, la película de Peaky Blinders que se estrenará en Netflix el 20 de marzo de 2026, ya se pronunció al respecto.

"No. En serio. Mis hijos me lo enseñan de vez en cuando, pero no sé nada sobre ello", aseguró Murphy en el pódcast Happy, Sad, Confused, el pasado septiembre. "Además, es muy complicado seguir los pasos de Ralph Fiennes", aseguró.

"Es una absoluta leyenda de la interpretación. Le deseo mucha suerte a quien vaya a calzarse sus zapatos", destacó Murphy sobre el reto que supondría intentar estar a la altura de Fiennes como Voldemort.

Es posible que Fiennes simplemente estuviera expresando su admiración por Murphy y su deseo de verlo interpretar a Tom Marvolo Riddle, el verdadero nombre de Voldemort. Pero su reacción también invita a pensar que pudo revelar el fichaje de forma accidental o, por el contrario, que aún desconoce quién dará vida al antagonista de la adaptación televisiva de Harry Potter. Sea como fuere, por ahora toca esperar para descubrirlo.

La serie de Harry Potter contará con siete temporadas, una por cada libro, con un plan de producción que se prolongará aproximadamente una década. Como showrunner se encuentra Francesca Gardiner (Succession), mientras que Mark Mylod (Shameless) dirige varios capítulos y ejerce de productor ejecutivo.

El reparto combina rostros veteranos y una nueva generación de intérpretes. Dominic McLaughlin encarna a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout a Ron Weasley. "Los tres son maravillosos. No podría estar más contenta", expresó J. K. Rowling, que ejerce de productora ejecutiva del proyecto, con entusiasmo. Entre los adultos destacan John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall y Nick Frost como Rubeus Hagrid, además de Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Warwick Davis retomando el papel de Filius Flitwick.