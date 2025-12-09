It Bievenidos a Derry 1x07 revela el origen de Pennywise y explica por qué It se convierte en payaso

Archivo - It Bievenidos a Derry 1x07 revela el origen de Pennywise: ¿Por qué It se convierte en payaso? - HBO MAX - Archivo

MADRID, 9 Dic. (CulturaOcio) -

Además de incluir escenas brutalmente violentas, y la muerte más desgarradora de la serie, el séptimo y penúltimo capítulo de It: Bienvenidos a Derry ha mostrado, al fin, la historia de cómo el ente maligno adoptó la forma de Pennywise. Cuestiones como los motivos que llevaron a It a transformarse en payaso o si acaso hubo un momento en el que Pennywise no fuera un sanguinario asesino han sido resueltas en este capítulo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El episodio arranca con un flashback del año 1908. Se trata de la misma época en la que el general Shaw visitó de pequeño el circo ambulante a su paso por Derry, algo que la serie ya mostró en su tercer capítulo. No obstante, Pennywise no apareció entonces, sino tan solo una joven vestida de payasa que, como más tarde reveló la ficción, era su hija, Ingrid Kersh.

El nuevo flashback confirma que, antes de que It adoptara la forma del payaso, Pennywise fue una persona real, cuyo verdadero nombre era Robert Gray, también como conocido como Bob. Se trata de un trabajador del circo ambulante que se gana la vida caracterizándose como 'Pennywise el payaso danzarín' para ofrecer espectáculos infantiles. No obstante, una conversación con su hija pone de manifiesto su frustración vital pues, antes de que su mujer muriera, trabajaba en un circo más prestigioso.

Después del espectáculo, durante la noche un niño con aspecto siniestro se acerca a Bob, que está bebiendo y fumando en su descanso. "Atraes a los niños, por lo que veo", le dice el pequeño. A pesar de su escepticismo inicial, pues a Bob le resulta extraña la forma de hablar del joven y le repite varias veces que se marche, este le acaba convenciendo para que vaya con él a buscar a su madre, cuyos gritos desesperados parecen venir del bosque.

Más adelante, y tras horas desaparecido, un pañuelo ensangrentando con sus iniciales es lo único que encuentran de Bob. Y los destellos amarillos que se reflejaban en los ojos del niño no dejan lugar a dudas: era It adoptando la forma de un chico aparentemente inocente para engatusar a Bob y, muy probablemente, comérselo.

¿POR QUÉ IT ADOPTA LA FORMA DE PENNYWISE?

Así, el misterio queda resuelto: al darse cuenta de la fascinación que Pennywise causaba en los niños durante su actuación, It decidió que adoptar la forma del payaso podía ayudarle a captar nuevas víctimas. Hasta el momento, el maligno ente acostumbraba a adoptar la forma del Galloo, un ser mitológico al que los nativos americanos temían profundamente.

Estos miedos relacionados con las supersticiones sin duda resultaban beneficiosos para It, que se alimenta del temor. Pero es aquí cuando el ente parece comprender que los niños podrían ser víctimas interesantes para él, al ser más vulnerables que los adultos, más fáciles de engañar y, sobre todo, más propensos a sentir miedo.