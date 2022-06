El emoji del Herogasm de The Boys que censuró Twitter

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Llega el Herogasm, el episodio más esperado, y puede que más polémico, de la tercera temporada de 'The Boys'. La ficción de Amazon Prime Video ya promociona la que será su "semana impía" con el capítulo que adaptará uno de los momentos más lascivos y explícitos del cómic de Garth Enis y Darick Robertson. Y para hacer la campaña más atrevida, si cabe, las redes sociales de la producción han compartido un emoji que Twitter les prohibió utilizar.

En la cuenta oficial de la red social, la serie compartió la imagen del emoji que solicito usar como arma promocional en Twitter y que la plataforma decidió no aprobar. "Tenemos el placer de informaros que la semana pecaminosa ya está aquí", anunciaba la ficción para después compartir en otro tuit la imagen del emoji de la berenjena, solo que ataviada con una capa, en clara referencia al Herogasm. "Este es el emoticono que no pudimos conseguir que Twitter aprobase", señala.

El emoji censurado ha vivido un auténtico efecto Streisand, puesto que el Herogasm se convirtió en tendencia a nivel mundial en la red social. Entre el público hay curiosidad por ver cómo será la versión televisiva de esta salvaje orgía de superhumanos, pues su contraparte en la novela gráfica fue tildada de inadaptable.

This is the emoji we couldn’t get Twitter to approve 🤷‍♂️ pic.twitter.com/eXGVUugQO4