El pasaje más polémico y depravado de la temporada 3 de The Boys: Llega Herogasm, la salvaje orgía de superhéroes

La 3ª temporada de The Boys promete seguir subiendo el listón en lo que a violencia, sadismo y depravación se refiere. El creador de la serie ha confirmado que los próximos episodios adaptarán uno de los arcos argumentales más querido, y también más explícito y polémico, de los cómics, el conocido como 'Herogasm'.

"Desde el primer día todos me desafiaron a hacer este episodio", explicó Kripke en Twitter, en una publicación que incluye la primera página de guion del capítulo 6 de la temporada 3 en la que se lee el título (Herogasm). "El desafío ha llegado hijos de...", añadió.

From day one, everyone dared me to make this episode. CHALLENGE MET MOTHERFUCKERS#TheBoys #TheBoysTV @TheBoysTV @PrimeVideo @SPTV #SPNFamily @Sethrogen @evandgoldberg pic.twitter.com/q4pAMZWZDl