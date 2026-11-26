Archivo - Eliminan la referencia a Friends de la tumba de Matthew Perry - AMC - Archivo

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Matthew Perry falleció en octubre de 2023 a los 54 años ahogado accidentalmente en su jacuzzi debido a los efectos agudos de la ketamina. El actor, que interpretó a Chandler Bing en Friends, fue enterrado en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, en Hollywood Hills, en Los Ángeles. Ahora, la placa conmemorativa que figuraba en su lápida con la referencia a la serie ha sido eliminada y sustituida por otra.

La lápida anterior incluía el nombre completo de Perry, las fechas de su nacimiento y fallecimiento (19 de agosto de 1969 y 28 de octubre de 2023) y el epitafio "Muy querido - Amigo -", una referencia a la serie Friends.

Según comprobó Entertainment Weekly, la nueva losa es mucho más grande y en ella puede leerse en mayúsculas: "DESCANSA YA". Pero el cambio más significativo está en la dedicatoria, que sustituye al anterior guiño a Friends por un mensaje mucho más emotivo: "TE QUEREMOS CON TODO NUESTRO CORAZÓN".

LA TUMBA DE PERRY PERMANECIÓ DOS AÑOS SIN NINGUNA INSCRIPCIÓN

Cabe señalar que la tumba de Perry permaneció sin ninguna inscripción identificativa durante más de dos años tras su fallecimiento, hasta que en enero de 2026 se colocó la placa conmemorativa que incluía la referencia a Friends y que ahora ha sido sustituida.

La muerte de Perry se produjo el 28 de octubre de 2023. El cuerpo del intérprete fue encontrado en su jacuzzi y se determinó que había muerto ahogado de forma accidental tras sufrir los "efectos agudos de la ketamina".

Tras las investigaciones, cinco personas fueron imputadas por facilitarle drogas a Perry, entre ellas el doctor Salvador Plasencia, quien llegó a un acuerdo de culpabilidad al reconocer que había suministrado ketamina al intérprete sin un propósito médico legítimo durante las semanas previas a su fallecimiento. En consecuencia, fue condenado a 30 meses de prisión.

Por su parte, Jasveen Sangha, conocida como "la Reina de la Ketamina", también reconoció su responsabilidad en la venta de drogas al actor. En abril de 2026 fue condenada a 15 años de prisión. Un mes después, en mayo, Erik Fleming, el intermediario que entregó la ketamina a Perry, recibió una condena de 24 meses de cárcel.

Dos semanas más tarde, Kenneth Iwamasa, asistente personal y amigo del actor durante 25 años, fue condenado a tres años de prisión. Iwamasa admitió haberle administrado ketamina mediante inyecciones en tres ocasiones el mismo día de su muerte, además de haberlo hecho en otras ocasiones anteriores.