Salen a subasta objetos personales de Matthew Perry, incluyendo guiones y recuerdos de Friends - WARNER BROS.

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

Varios objetos personales procedentes del patrimonio de Matthew Perry, el recordado Chandler Bing en Friends, se subastarán el próximo 5 de junio. La iniciativa benéfica está organizada por Heritage Auctions en colaboración con The Matthew Perry Foundation, la entidad sin ánimo de lucro creada en honor al intérprete para combatir el estigma asociado a las adicciones y facilitar el acceso a tratamientos y recursos de recuperación. El actor falleció a los 54 años en octubre de 2023 por los efectos agudos de la ketamina.

Según anuncia Heritage Auctions, la venta incluirá diferentes artículos vinculados a la icónica sitcom, entre ellos una colección de 26 guiones de episodios como El del bronceado de Ross (10x03), El de cuando Joey habla francés (10x13) y el desenlace en dos partes de la serie, El último (10x17 y 10x18). También se ofrecerán dos libretos adicionales donados por Warner Bros. y firmados por Perry y por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

Entre las piezas más destacadas que saldrán a subasta figuran un álbum de fotos de la cena de despedida de Friends, que está acompañado de una carta manuscrita de Aniston dedicada a Perry. Otra artículo que saldrá a la venta es una réplica, perteneciente a la colección del actor, del célebre marco amarillo que rodeaba la mirilla de la puerta del apartamento de Mónica, uno de los elementos más reconocibles de Friends.

La subasta también cuenta con el Actor Award que Perry recibió en 1995 en la categoría a mejor interpretación de un reparto en una serie de comedia, reconocimiento concedido al elenco de Friends, además de obras de arte pertenecientes a su colección privada, con piezas de artistas como Banksy y Mel Bochner.

UNA SUBASTA DESTINADA A COMBATIR EL ESTIGMA DE LAS ADICCIONES

La recaudación neta de la subasta se destinará a impulsar el trabajo de The Matthew Perry Foundation y a apoyar varias iniciativas vinculadas al tratamiento y la recuperación de personas con adicciones. Entre ellas figuran la beca Matthew Perry Foundation Fellowship in Addiction Medicine del Massachusetts General Hospital, orientada a la formación médica especializada en adicciones; Healing Appalachia, un festival musical celebrado en un entorno libre de alcohol y drogas y enfocado en la recuperación; y ayudas directas a organizaciones que trabajan en primera línea con personas afectadas.

"Matthew creía que la adicción debía abordarse con compasión y ciencia, no con estigma y silencio. Esta subasta impulsa el trabajo de la fundación para ampliar el acceso a cuidados basados en la evidencia científica y combatir el estigma", señala Lisa Kasteler Calio, CEO de The Matthew Perry Foundation, en un comunicado. "Es una forma más de asegurarnos de que nadie tenga que luchar solo contra esta enfermedad", añade sobre una subasta que busca "promover el legado más significativo de Matthew y construir un futuro libre del estigma de la adicción en el que toda persona que busque recuperarse tenga acceso a la atención, los recursos y la comunidad que necesita para prosperar".

Las pujas anticipadas para The Matthew Perry Estate Auction se abrieron el martes 5 de mayo, permitiendo a los interesados presentar ofertas antes de la subasta en sí. Los objetos estarán expuestos en la sala de exposiciones de Heritage Auctions en Beverly Hills entre el 18 y el 29 de mayo antes de que la venta se celebre el 5 de junio tanto en internet como de forma presencial en la sede de la casa de subastas en Dallas.