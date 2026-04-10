AMC Crime analiza la muerte de Matthew Perry tras la sentencia de 'la Reina de la Ketamina' - AMC

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

Este domingo 12 de abril a las 16:15 horas AMC Crime emitirá Matthew Perry: la tragedia, un documental que entrezala el relato del ascenso a la fama del actor con las causas de su muerte. Este documental llega al canal pocos días después de que el pasado 8 de abril se dictara la sentencia contra la 'Reina de la Ketamina', principal acusada del fallecimiento del protagonista de Friends por suministrarle esa droga.

Perry murió el 28 de octubre de 2023 a los 54 años, ahogado de forma accidental en su jacuzzi. Tras examinar el cuerpo, la autopsia reveló que las causas del fallecimiento del actor se debieron a una sobredosis de ketamina. Lo que en un principio parecía un accidente después de una prolongada lucha contra la adicción, derivó casi un año después en una conspiración que involucraba a personas de su círculo cercano.

A través de material de archivo, testimonios de expertos y detalles extraídos la investigación policial, el documental explora el caso que condujo al arresto de cinco personas ligadas a la distribución de esta sustancia. Entre ellos, el Dr. Salvador Plasencia y Jasveen Sangha, conocida como 'la Reina de la Ketamina'. Finalmente, ambos aceptaron declararse culpables.

Cinco personas, entre las que se encontraban la asistente personal de Perry, dos médicos y un traficante de Hollywood fueron arrestadas después de suministrar ketamina de manera ilegal al intérprete. El documental se adentra en las últimas vivencias de Perry, recogidas en su autobiografía, en la que revelaba los continuos excesos a los que se vio sometido desde sus inicios en el mundo de la interpretación hasta sus últimos días.

Según los documentos judiciales, Sangha se enteró del interés de Perry por la ketamina gracias a Erik Fleming, quien estaba en contacto con el asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa. Ambos actuaron de intermediarios facilitándole la sustancia.